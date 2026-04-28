Roma odrzuciła kosmiczną ofertę za Ziółkowskiego! Chcieli zapłacić za niego fortunę

Dziennikarka napisała, że AS Roma nawiązała kontakt z klubami Premier League, które są zainteresowane Ziółkowskim. Jeden z nich przygotował nawet konkretną propozycję.

"Klub z Rzymu odrzucił w styczniu ofertę w wysokości 20 milionów euro, licząc na to, że w najbliższych tygodniach pojawi się lepsza propozycja" - czytamy na portalu X.

Eleonora Trotta dodała, że Ziółkowski cieszy się również dużym uznaniem w Niemczech. Priorytetem jest dla niego otrzymywać więcej minut na boisku.

Jakiś czas temu dziennikarz Fabrizio Romano poinformował, że reprezentanta Polski obserwowało Bournemouth. Nie wiadomo jednak, czy zespół złożył jednak ofertę.

Ziółkowski trafił do Romy pod koniec sierpnia, kiedy został wykupiony z Legii za ponad sześć milionów euro. Od tamtej pory rozegrał dla włoskiego klubu 20 meczów, w których strzelił jednego gola.