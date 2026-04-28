Sensacja w Madrycie! Wiceliderka rankingu pokonana w dwóch setach

Przed rozpoczęciem pojedynku zdecydowaną faworytką była Rybakina. Przypomnijmy, że Kazaszka obecnie znajduje się na drugim miejscu w rankingu WTA, natomiast jej przeciwniczka na kortach w stolicy Hiszpanii plasuje się dopiero na 56. pozycji w ogólnoświatowym zestawieniu tenisistek.

Tym większym zaskoczeniem było, kiedy Potapowa już w pierwszym gemie przełamała oponentkę. Austriaczka doprowadziła do stanu 3:1 i to właśnie wtedy wszystko się zmieniło. Rybakina wygrała cztery gemy z rzędu i była już o krok od zwycięstwa w pierwszym secie. Ponownie jednak nie była w stanie utrzymać swojego serwisu, przez co los premierowej partii musiał zostać rozstrzygnięty w tie-breaku. W nim również nie brakowało emocji - obie zawodniczki miały piłki setowe, ale to Potapowej udało się ostatecznie przechylić szalę zwycięstwa na swoją stronę (10-8).

Druga część tej konfrontacji nie była już taka zacięta. Rybakina wygrała gema przy serwisie oponentki, ale ta odpłaciła jej się pięknym za nadobne, przełamując ją dwukrotnie. Tym samym zawodniczka z Austrii triumfowała w drugim secie (6:4) i zapewniła sobie awans do ćwierćfinału zmagań w Hiszpanii, gdzie jej przeciwniczką będzie Karolina Pliskova.

Po odpadnięciu Rybakiny swoją pozycie faworytki madryckiego turnieju umocniła Aryna Sabalenka. Należy jednak zaznaczyć, że w grze pozostaje jeszcze między innymi Mirra Andriejewa, która potrafi sprawić niespodziankę.

Jelena Rybakina - Anastazja Potapowa 6:7 (8-10), 4:6

