Sensacyjne wieści! Mourinho ponownie trenerem Realu Madryt?

Trwający sezon nie należy do udanych dla Realu Madryt. Wydaje się bowiem, że FC Barcelona na dobre odjechała "Królewskim" w wyścigu o tytuł mistrzowski. Zespół ze stolicy Hiszpanii odpadł już także z walki o Ligę Mistrzów.

W Madrycie działo się również na ławce trenerskiej. Kampanię w roli szkoleniowca rozpoczynał Xabi Alonso, jednak w zimie został zastąpiony przez Alvaro Arbeloę. Również ten nie radzi sobie najlepiej z zadaniem, które na nim spoczywa.



Wobec tego Florentino Perez najprawdopodobniej zdecyduje się na kolejną zmianę trenera. W ostatnich dniach w mediach pojawiło się coraz więcej informacji na temat potencjalnego powrotu do Madrytu Jose Mourinho.

Jak informuje czołowi dziennikarze, Portugalczyk, który obecnie pracuje w Benfice, ma być w 100 procentach zdecydowany na ponowne przejęcie sterów w Realu. Sam Perez także jest na tak.

Mourinho był szkoleniowcem "Królewskich" w latach 2010-2013. Zdobył z nimi mistrzostwo Hiszpanii, Puchar Króla oraz krajowy Superpuchar.

