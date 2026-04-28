Siatkarski weteran pobił rekord. Teraz musi wziąć ciężar na swoje barki

Kevin Tillie zdobył rekordowe w swojej karierze w PlusLidze 23 punkty w pierwszym starciu rywalizacji o brązowy medal PlusLigi. Francuski przyjmujący najprawdopodobniej będzie musiał wziąć na siebie ciężar gry w ataku pod nieobecność kontuzjowanego Bartosza Bednorza.

Siatkarz Kevin Tillie z drużyny PGE Projekt Warszawa w białej koszulce z numerem 7, podrzucający piłkę do serwisu.
Kevin Tillie to prawdziwy weteran siatkarskich boisk PlusLigi. Od czterech sezonów nieprzerwanie występuje w PGE Projekcie Warszawa, a wcześniej reprezentował już barwy stołecznej drużyny i ZAKSY Kędzierzyn-Koźle. Francuz uchodził zazwyczaj za defensywnego zawodnika, choć jego ostatnie ligowe występy poddają tę tezę pod wątpliwość.

 

Tillie wziął na siebie ciężar gry w ataku podczas pierwszego meczu o trzecie miejsce PlusLigi i zasłużenie sięgnął po nagrodę MVP. Przyjmujący atakował aż 38 razy i skończył 22 piłki oraz dołożył do tego jeden blok. To łącznie dało mu 23 punkty – najwięcej zdobytych w jego karierze w pojedynczym spotkaniu PlusLigi.

 

Warto wspomnieć, że doświadczony Francuz najprawdopodobniej będzie musiał wziąć na siebie ciężar gry w ataku w kolejnych spotkaniach, bowiem wciąż pod znakiem zapytania pozostaje dalsza część sezonu w wykonaniu jego klubowego kolegi - Bartosza Bednorza. Zawodnik doznał kontuzji na samym początku tie-breaka w meczu z Asseco Resovią Rzeszów. Klub poinformował, że siatkarz przejdzie konieczne badania i wówczas będzie informował o jego stanie.

 

W przypadku urazu trwale wykluczającego przyjmującego z dalszej gry o brąz PGE Projekt Warszawa będzie mógł skorzystać z tzw. „transferu medycznego” i dokooptować dodatkowego zawodnika do swojego składu. Zgodnie z obowiązującymi przepisami nie będzie to jednak żaden z siatkarzy występujących w tym sezonie PlusLigi.

