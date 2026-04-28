Smutne wieści ze stolicy Hiszpanii. Nie żyje legenda Realu Madryt

Monsalve dołączył do ekipy "Królewskich" w 1963 roku. Środkowy szybko stał się ważnym ogniwem drużyny i pomógł jej w wywalczeniu trzech mistrzostw kraju, trzech Pucharów Hiszpanii oraz trzech Pucharów Europy.



Jego karierę przedwcześnie przerwały przewlekłe problemy zdrowotne, przez które był zmuszony zakończyć czynną grę w wieku zaledwie 26 lat. Do tego momentu zdołał jednak rozegrać ponad 60 meczów w kadrze narodowej Hiszpanii. Z reprezentacją brał udział między innymi w mistrzostwach świata i Europy, a w 1963 roku sięgnął po srebrny medal igrzysk śródziemnomorskich.

Szybko rozpoczął on pracę w roli trenera, nie chcąc rezygnować ze swojej pasji do koszykówki. Przez wiele lat zasiadał na ławce trenerskiej czołowych klubów z Półwyspu Iberyjskiego.



W roli selekcjonera prowadził reprezentacje Maroka oraz Dominikany, natomiast w 2009 roku doprowadził drużynę narodową Brazylii do triumfu w mistrzostwach obu Ameryk.



Jego ogromny wkład w rozwój dyscypliny został oficjalnie uhonorowany w 2024 roku, kiedy to włączono go do Galerii Sław Hiszpańskiej Koszykówki w kategorii trenerów.

