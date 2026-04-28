Szymon Kiełbicki przed MŚ w Sosnowcu: Chcę grać jak najlepiej!

Grzegorz Michalewski, Polsat Sport: Za tobą znakomity sezon w zespole JKH GKS Jastrzębie. Ze względu na remont lodowiska, który skutkował koniecznością trenowania i rozgrywania meczów w czeskiej Karwinie, klub dysponował mniejszym budżetem. Otworzyła się szansa dla młodych polskich zawodników i ty ją wykorzystałeś.

Szymon Kiełbicki, napastnik reprezentacji Polski: To prawda. Borykaliśmy się z małymi problemami takimi jak brak własnego lodu, czy ze względu na remont lodowiska mieliśmy ograniczone możliwości trenowania. Myślę, że poradziliśmy sobie z tym bardzo dobrze. Żaden zawodnik nie narzekał, po prostu przez jakiś czas musieliśmy się do tego przyzwyczaić i faktycznie wykorzystałem tę szansę. Starałem się pomóc drużynie, gdzie się tylko da, strzelając gole czy notując asysty, grając w defensywie czy wygrywając te pojedynki. Cieszę się bardzo, że to tak wyszło.

Okazaliście się czarnym koniem w rywalizacji o Puchar Polski i zdobyliście to trofeum. Widać było, że w turnieju finałowym chcieliście utrzeć nosa faworytom i pokazać, że w żadnym wypadku nie jesteście od nich słabsi.

Myślę, że przed sezonem żaden z chłopaków czy z trenerów nie powiedział, że to właśnie my sięgniemy po ten puchar, natomiast bardzo się cieszymy, że tak to się wydarzyło. Było bardzo ciężko, wszystkie drużyny "na papierze" faktycznie były od nas dużo lepsze. Uważam, że pokazaliśmy się z dobrej strony taką walecznością czy blokowaniem strzałów. Udało się wybijać z równowagi naszych przeciwników i myślę, że może nie byliśmy tak bardzo groźni, ale wykorzystaliśmy po prostu swoje szanse i to my sięgnęliśmy po ten puchar.

Jakie są twoje mocne strony?

Myślę, że mam dobrą skuteczność, w momencie, kiedy dochodzę do sytuacji bramkowych, to zazwyczaj staram się je wykorzystywać i myślę, że mi to wychodzi. Od najmłodszych lat jestem dobrze wyszkolony, jeżeli chodzi o jazdę na łyżwach. Bardzo mi to pomaga przy szybszym wychodzeniu z łuku i robieniu sobie miejsca. To bardzo się przydaje.

Nad czym musisz jeszcze pracować?

Myślę, że muszę jeszcze więcej popracować w defensywie. Także pojedynki jeden na jeden musiałbym jeszcze poprawić, zresztą dużo rozmawiałem na ten temat z trenerami czy z dyrektorem sportowym w Jastrzębiu, żeby to poprawić. Uważam, że na tę chwilę jest to kluczowy moment, żeby to po prostu ulepszyć.

Jak oceniasz swoją rolę w reprezentacji. Nikt ci nie broni, aby to było takie wejście z mocnym przytupem.

Po prostu chcę grać jak najlepiej. Wiadomo, że konkurencja jest bardzo duża, są dużo bardziej doświadczeni zawodnicy ode mnie, niektórzy grają w lepszych ligach. Wiem, że muszę robić po prostu swoje. Grać prosty hokej, a jak się uda strzelić gola to super. Przy tym dobrze grać w defensywie i będzie dobrze.

Gdzie jest twój sportowy sufit. Jakie są twoje hokejowe marzenia?

Szczerze? Moje wymagania co do mojej osoby są bardzo wysokie. Chciałbym po prostu rozwijać się jak tylko się da. Nie mam jakiejś typowej ligi, o której marzę. Wiadomo, że moim marzeniem z dzieciństwa była gra w lidze NHL, ale w tych rozgrywkach draftowani są już dużo młodsi zawodnicy. Cały czas chcę się rozwijać, a do jakiej ligi trafię, to już zobaczymy.

W Polsce w ostatnich latach mamy do czynienia z ligą open, która czasami blokuje miejsca młodym zawodnikom. Kluby zamiast szkolić, to wolały stawiać na zawodników zagranicznych. W Jastrzębiu-Zdroju, gdzie grałeś, młodzi zawodnicy dostają możliwość regularnej gry i ty to wykorzystałeś.

Jak najbardziej, ale ja jestem za tą ligą Open. Uważam, że ci zagraniczni zawodnicy, którzy do nas przychodzą, to ten poziom rozwijają i ta liga staje się lepsza. Faktycznie, jeżeli chodzi o limity obcokrajowców, to mogłyby być trochę mniejsze, natomiast jestem za tym, żeby dawać szansę młodym zawodnikom. Uważam, że ci obcokrajowcy również są potrzebni w naszej lidze.

Wszystkie mecze mistrzostw świata Dywizji 1A w hokeju na lodzie w Sosnowcu – od 2 maja do 8 maja na sportowych antenach Polsatu i online w Polsat Box Go.