Tauron Liga: DevelopRes Rzeszów - PGE Budowlani Łódź. Transmisja TV i stream online
DevelopRes Rzeszów zagra z PGE Budowlanymi Łódź w piątym, decydującym meczu finału Tauron Ligi. Rywalizacja toczy się do trzech zwycięstw, a po czterech starciach jest 2:2. Gdzie obejrzeć to spotkanie? Transmisja TV i stream online meczu DevelopRes Rzeszów - PGE Budowlani Łódź w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Extra 2 oraz na platformie Polsat Box Go.
Już w najbliższą środę w Rzeszowie poznamy triumfatorki obecnego sezonu Tauron Ligi. Stan finałowej rywalizacji pomiędzy DevelopResem a Budowlanymi wynosi obecnie 2:2, po tym jak w czwartym spotkaniu podopieczne trenera Macieja Biernata pokonały rywalki 3:1. Oznacza to, że piąte starcie będzie decydujące i ostatecznie wyłoni mistrzynie Polski.
W dotychczasowych czterech potyczkach o złoto triumfowały wyłącznie gospodynie. Oba mecze w hali Podpromie padły łupem "Rysic", natomiast w dwóch spotkaniach w Łodzi lepsze okazały się siatkarki Budowlanych.
W fazie play-off drużyna z Podkarpacia wyeliminowała Metalkas Pałac Bydgoszcz oraz BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała. Z kolei Łodzianki uporały się z zespołami Lotto Chemika Police oraz UNI Opole.
Gdzie obejrzeć decydujący mecz finałowy Tauron Ligi?
Piąty mecz finałowy siatkarskiej Tauron Ligi odbędzie się w środę, 29 kwietnia. Transmisja tego spotkania od godziny 20:00 w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Extra 2 oraz na platformie Polsat Box Go.