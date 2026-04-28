Już w najbliższą środę w Rzeszowie poznamy triumfatorki obecnego sezonu Tauron Ligi. Stan finałowej rywalizacji pomiędzy DevelopResem a Budowlanymi wynosi obecnie 2:2, po tym jak w czwartym spotkaniu podopieczne trenera Macieja Biernata pokonały rywalki 3:1. Oznacza to, że piąte starcie będzie decydujące i ostatecznie wyłoni mistrzynie Polski.

W dotychczasowych czterech potyczkach o złoto triumfowały wyłącznie gospodynie. Oba mecze w hali Podpromie padły łupem "Rysic", natomiast w dwóch spotkaniach w Łodzi lepsze okazały się siatkarki Budowlanych.

W fazie play-off drużyna z Podkarpacia wyeliminowała Metalkas Pałac Bydgoszcz oraz BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała. Z kolei Łodzianki uporały się z zespołami Lotto Chemika Police oraz UNI Opole.

Gdzie obejrzeć decydujący mecz finałowy Tauron Ligi?

Piąty mecz finałowy siatkarskiej Tauron Ligi odbędzie się w środę, 29 kwietnia. Transmisja tego spotkania od godziny 20:00 w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Extra 2 oraz na platformie Polsat Box Go.

