Torunianie wygrywają zaległy mecz z WKS Śląskiem!

Po wyrównanym początku spotkania, to gospodarze uciekli na pięć punktów dzięki trójkom Taylera Personsa i Aleksandara Langovicia. Obie ekipy grały ofensywnie, a szybko odpowiadali na to Kadre Gray oraz Issuf Sanon. Jednak po kolejnym zagraniu Isaiaha Cousinsa Torunianie uciekali nawet na dziewięć punktów. Straty zmniejszali jeszcze Błażej Kulikowski oraz Jakub Nizioł. Ostatecznie po zagraniu Stefana Djordjevicia po 10 minutach było tylko 31:30. Zaraz po rozpoczęciu drugiej kwarty Kulikowski dawał przewagę przyjezdnym. Arriva Lotto Twarde Pierniki zareagowały na to serią 10:0 i po rzucie wolnym Damiana Kuliga były znowu lepsze o sześć punktów. Sytuację znowu zmieniali po chwili Jarvis Williams i Nizioł. Teraz to WKS Śląsk był znowu stroną przeważającą. Pierwsza połowa zakończyła się ostatecznie wynikiem 56:57.

Po przerwie zespół trenera Ainarsa Bagatskisa utrzymywał przewagę dzięki zagraniom Issufa Sanona i Kadre Graya. Po kolejnym rzucie Kanadyjczyka urosła ona do siedmiu punktów. Dwie trójki z rzędu Taylera Personsa znacznie zmniejszały straty. Po chwili Aljaz Kunc znowu dawał prowadzenie gospodarzom! Słoweniec ustalił wynik po 30 minutach na 81:79. W czwartej kwarcie rywalizacja nadal była wyrównana. Jednak po kolejnych rzutach Mateusza Szlachetki oraz Personsa różnica wynosiła pięć punktów na korzyść ekipy trenera Srdjana Suboticia. Po późniejszym wsadzie Kunca wzrosła ona nawet do ośmiu punktów! Wrocławianie starali się jeszcze reagować akcjami Sanona, ale to nie wystarczyło. Ostatecznie Arriva Lotto Twarde Pierniki wygrały 113:106!

Najlepszym zawodnikiem gospodarzy był Tayler Persons z 30 punktami, 5 zbiórkami i 6 asystami. Issuf Sanon zdobył dla gości 25 punktów i 7 asyst.

Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń - Śląsk Wrocław 113:106 (31:30, 25:27, 25:22, 32:27)

Punkty:

Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń: Tayler Persons 30, Mateusz Szlachetka 20, Aljaz Kunc 20, Aleksandar Langović 17, Isaiah Cousins 15, Damian Kulig 10, Adam Brenk 1.

Śląsk Wrocław: Iussuf Sanon 25, Kadre Gray 21, Błażej Kulikowski 15, Stefan Djordjević 11, Jakub Nizioł 10, Reigarvius Williams 10, Jakub Urbaniak 7, Kyrell Luc 4, Ajdin Penava 3, Błażej Czerniewicz 0.

