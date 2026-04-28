Trzęsienie ziemi w polskim klubie! Byli faworytem do awansu, nagle zwolnili trenera

Moment decyzji jest nietypowy, zwłaszcza że KSZO nie poniosło porażki od pięciu meczów i jest na drugim miejscu w tabeli III ligi. Tuż po zwolnieniu trenera Artura Renkowskiego, z funkcji dyrektora sportowego zrezygnował Kamil Bartoszuk.

"Zawsze podkreślałem, że są to bardzo trudne decyzje i zawsze broniłem trenerów - dlatego takie rozstania nigdy nie są łatwe. Odejście trenera to również porażka prezesa, sztabu oraz samych zawodników. Drużyna nie potrzebuje w tym momencie rewolucji, a jedynie impulsu" - przekazał prezes Piotr Chorab w rozmowie z klubowymi mediami.

"Serdecznie chciałbym podziękować trenerowi za współpracę, a zwłaszcza za to, że w lipcu 2025 roku w krótkim czasie zorganizował drużynę, która dziś może walczyć o najwyższe cele. Wielkie ukłony i podziękowania kieruję również do Kamila Bartoszuka za jego pracę na rzecz klubu, w którym spędził niespełna trzy lata, potwierdzając tym samym, że jest bardzo dobrym pracownikiem" - dodał.

Do końca obecnego sezonu funkcję pierwszego trenera obejmie Łukasz Tarkowski, który "ma wprowadzić do zespołu potrzebny impuls i poprowadzić drużynę w walce o najwyższe cele".

Po 28. kolejkach KSZO traci do liderującej Avii Świdnik cztery punkty. Pierwsze miejsce daje bezpośredni awans do II ligi, a drugie - gwarantuje grę w barażach. Drużyna z Ostrowca rozegra kolejny mecz już w sobotę 2 maja, kiedy na wyjeździe zmierzy się z Siarką Tarnobrzeg.