W pierwszym meczu "nie było czego zbierać". Mistrz Polski może się jednak podnieść

Dariusz Ostafiński, Polsat Sport: Po pierwszym meczu finałowym jest chyba lekki niedosyt.

Tomasz Swędrowski, komentator Polsatu Sport: Nie było czego zbierać.

I to było zaskakujące. Bogdanka LUK Lublin się nie postawiła.

Też się tego nie spodziewałem, ale zobaczymy, co będzie dalej.

Pan ma jakiś pomysł na to, co stało się z obrońcą tytułu?

Przyczyna jest taka, że Lublin nie miał lidera. Ta drużyna ma dobrych graczy, ale bazuje głównie na Wilfredo Leonie. A on tego meczu nie pociągnął. Miał jednego, czy dwa asy serwisowe, ale to za mało, jak się weźmie pod uwagę jego wpływ na zespół. Poza tym popatrzmy na statystyki skuteczności. Lublin miał 30 procent w przyjęciu i 34 procent w ataku. I dlatego w spotkaniu dwóch stylów, z jednej strony siły, z drugiej siły połączonej z techniką, górę wzięło to drugie. Warta świetnie też odcięła Lublin od gry środkiem.

Bogdanka LUK została w ten sposób pozbawiona jednego ze swoich atutów.

Tak, bo zwykle Komenda z Grozdanovem świetnie to rozgrywali, a tu nie mogli. Lublin nie poradził sobie też na wysokiej piłce.

Choć chyba nie tylko z tego powodu?

Tu można wyliczać długo. Malinowski dobrze zaczął to spotkanie, ale potem zniknął i zrobiła się dziura.

Nie tylko on.

Idąc dalej, trzeba by powiedzieć, że Kewin Sasak po kontuzji nie jest w pełni formy. To normalne. Można by jeszcze dorzucić, że Bogdanka wyszła z Youngiem na przyjęciu, ale gospodarze szybko ugotowali go zagrywką. Young nie poradził sobie też w ataku. Potem wszedł Henno. Francuz nawet błysnął, ale sam meczu nie pociągnie.

Słowem minusów było tyle, że głowa boli.

A po drugiej stronie był monolit. Zgrany, który wiedział dokładnie, o co w tym wszystkim chodzi. Świetnie spisali się Russell z Kwolkiem. To była klasa światowa. Russell miał sześć asów, a cały zespół miał ich 13 przy 14 błędach. Zawiercianie świetnie zagrali. Dotąd mówiliśmy tylko o brakach Lublina, ale też trzeba powiedzieć, że Aluron na więcej nie pozwolił.

A jak już tak sobie szczerze rozmawiamy, to trzeba też zauważyć, że Lublin ma ogromne szczęście, że w ogóle się w tym finale znalazł. W pewnym momencie eksperci mówili, że to się nie ma prawa udać.

Bogdanka męczyła się w tym sezonie okrutnie przez kontuzje. Dotknęły one Leona, Sasaka i Malinowskiego, czyli niemal każdego z bardzo ważnych dla tej drużyny zawodników. A jeszcze dodajmy, że Sawickiego nie ma. Wrócił po tym niesłusznym zawieszeniu za doping i skupia się wyłącznie na zagrywce. To trzeba jednak zostawić, bo przecież nikt nie liczył, że Sawicki jest w stanie odwrócić losy spotkania.

Bogdanka LUK Lublin może się podnieść?

Może. Tak uważam. Są w stanie, co już nie raz w tym sezonie pokazali. Stać ich na to, żeby zagrać, jak za najlepszych czasów. Pamiętajmy, że w siatce set do seta nie jest podobny. Ten pierwszy mecz tak się ułożył, ale Bogdanka u siebie będzie groźna. Inna sprawa, że jeśli Warta by tam wygrała, to według mnie ten finał skończy się na trzech meczach. To spotkanie w środę będzie kluczowe dla losów całej tej rozgrywki.

W zasadzie to Lublin musiałby wrócić do tego, co zagrał w półfinale z PGE Projektem. Pytanie, czy ich stać? Czy to czasem nie jest tak, że ta drużyna rzuciła wszystkie siły na tamto spotkanie i teraz już nie ma skąd czerpać energii?

Pamiętam, jak Lublin przegrał w Projektem mecz o Final Four. Ostatecznie to wyszło drużynie na dobre. Zawodnicy potrenowali, podleczyli się i myślę, że to im pomogło w awansie do finału PlusLigi. Wiem, że ten ostatni mecz wyglądał gorzej, ale jeszcze bym Lublina nie skreślał. Nie sugerowałbym się tym jednym meczem, żeby powiedzieć, że mają wyładowane baterie. Poczekajmy.

Choć statystyka przemawia za Wartą.

To akurat prawda. Aluron wygrał dwa mecze rundy zasadniczej z Bogdanką, teraz dorzucili to trzecie zwycięstwo. A w całej historii spotkań też to wygląda dobrze dla Warty, bo tam jest bilans 11:4. Jednak raz jeszcze powtórzę, że nie skreślałbym Lublina, bo statystyki mówią jedno, a przecież rok temu Lublin wygrał te najważniejsze mecze z Wartą i podbił ligę.

To w zasadzie może być ostatni taki finał, gdzie inna drużyna ma szansę "ugryźć" Wartę.

No tak, bo po tych wzmocnieniach, o których się mówi, Warta może być zespołem nie do dotknięcia. Na razie muszą sobie jednak radzić tym składem, który mają i on też jest bardzo dobry. Według mnie Warta jest nie tylko faworytem do wygrania PlusLigi, ale i też do zwycięstwa w Final Four. Warta powinna sobie poradzić z Ziraatem, a potem albo czeka nas polski finał, albo powtórka sprzed roku i mecz Warty z Perugią.

Transmisja TV i stream online drugiego finałowego meczu PlusLigi: Bogdanka LUK Lublin - Aluron CMC Warta Zawiercie w środę 29 kwietnia od godz. 17:00 w Polsacie Sport 1 oraz w Polsacie Sport Extra 2. Transmisja będzie dostępna również w Polsat Box Go.