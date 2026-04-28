Warta Zawiercie ze złotem już... w środę? "To mecz o mistrzostwo Polski"

Tegoroczny finał PlusLigi to powtórka sprzed roku. Wówczas w decydującym boju o mistrzostwo kraju również spotkały się Warta i Bogdanka. Wtedy lepsi okazali się Lublinianie, którzy sięgnęli po historyczny triumf. Na to samo czeka wciąż Warta, która w miniony weekend uczyniła pierwszy krok w tym kierunku. Zawiercianie dominowali w każdym aspekcie siatkarskiego rzemiosła i totalnie stłamsili podopiecznych Stephane'a Antigi.

- Różnica w porównaniu do zeszłego sezonu jest taka, że Zawiercie jest zdrowe. W zeszłym sezonie mieliśmy zdrowy Lublin przeciwko pokiereszowanej Warcie. Teraz jest troszkę odwrotnie. Zawiercie gra kompletną siatkówkę. Nie zastanawiałbym się, czy w kolejnym meczu zagra tak samo. Pytanie, czy Lublin jest w stanie cokolwiek wymyśleć na tak grające Zawiercie - przyznał Bednaruk w "Polsat SiatCast".

Rywalizacja o mistrzostwo Polski toczy się do trzech wygranych spotkań. Kolejny mecz już w środę 29 kwietnia w Lublinie, który jeszcze nie przyniesie rozstrzygnięć, ale może znacząco przybliżyć Wartę do końcowego triumfu. Takiego zdania jest Bednaruk.

- Coś musisz wymyśleć, bo jeżeli nie będziesz miał ataku na Zawiercie, to nie wygrasz tego meczu. Dla mnie ten środowy mecz jest o mistrzostwo Polski, ponieważ jeżeli Zawiercie wygra w Lublinie, to już tego nie wypuści. Wróci do własnej hali i będzie tak naładowane energią, że to się w głowie nie mieści. Według mnie to najbliższe spotkanie zadecyduje o mistrzostwie - rzekł ekspert.

Transmisja TV i stream online drugiego finałowego meczu PlusLigi: Bogdanka LUK Lublin - Aluron CMC Warta Zawiercie w środę 29 kwietnia od godz. 17:00 w Polsacie Sport 1 oraz w Polsacie Sport Extra 2. Transmisja będzie dostępna również w Polsat Box Go.

