Wielki rywal Polaków właśnie to ogłosił. Wielkie gwiazdy w składzie

Włosi w ostatnich latach zasłużyli na miano największych rywali Polaków w walce o najwyższe cele. To właśnie Italia była naszym oponentem w półfinale ostatnich mistrzostw świata, jak i w finale na jeszcze wcześniejszym mundialu. Niestety, w obu przypadkach lepsi byli siatkarze z Półwyspu Apenińskiego, ale na pocieszenie warto przypomnieć, że Biało-Czerwoni ograli ich w finale ostatnich mistrzostw Europy.

W tym roku czeka nas kolejna edycja Eurovolley i niewykluczone, że znowu obie te drużyny spotkają się w walce o złoto. Najpierw jednak odbędą się tradycyjne rozgrywki Ligi Narodów. Selekcjoner naszej kadry Nikola Grbić zdążył już ogłosić szeroką kadrę. We wtorkowe popołudnie uczynili to również Włosi.

Na liście powołanych znajduje się wielu uznanych zawodników, takich jak Simone Giannelli, Kamil Rychlicki, Yuri Romano, Alessandro Bovolenta czy Alessandro Michieletto. Z tego grona selekcjoner Ferdinando De Giorgi wybierze zawodników na VNL oraz późniejszy Eurovolley.

❗️ OFICJALNA SZEROKA KADRA REPREZENTACJI WŁOCH NA ROZGRYWKI LIGI NARODÓW 2026!#VNL2026

