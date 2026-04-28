Wszyscy o Lewandowskim, a tu takie wieści o Szczęsnym. Zaskakujące doniesienia

Wiele wskazuje na to, że Lewandowski odejdzie z Barcelony, chociaż ostatnie słowo należy do niego. Jeżeli zdecyduje się na znaczącą obniżkę pensji oraz status zawodnika rezerwowego, może zostać w stolicy Katalonii. W innym przypadku prawdopodobne są jego przenosiny do AC Milan lub Juventusu.

Tymczasem okazuje się, że w Barcelonie nie jest pewna przyszłość również drugiego z Biało-Czerwonych. Mowa o Szczęsnym, mimo że jego kontrakt jest ważny do końca czerwca 2027 roku. Według doniesień "Mundo Deportivo", klub nie musi jednak uruchamiać prolongaty i ma możliwość rozwiązania umowy w dowolnym momencie.

ZOBACZ TAKŻE: Maciej Skorża odchodzi z klubu! Oficjalny komunikat

Dziennikarze na Półwyspie Iberyjskim opublikowali listę piętnastu najważniejszych zadań dla dyrektora sportowego, Deco w nadchodzącym okresie transferowym. Mowa m.in. o nowej umowie dla Hansi Flicka, sprowadzeniu Juliana Alvareza z Atletico Madryt i decyzja o wykupieniu Marcusa Rashforda z Manchesteru United. Na liście jest też Szczęsny, który w kwietniu skończył 36 lat, natomiast klub rozgląda się za młodszym bramkarzem.

Przypomnijmy, że Szczęsny trafił do Barcelony w 2024 roku, po tym jak kilka miesięcy wcześniej zadeklarował koniec kariery. Zdążył rozegrać 40 meczów, w których 14-krotnie zachował czyste konto. Przyczynił się do zdobycia mistrzostwa i Pucharu Hiszpanii oraz dwóch Superpucharów Hiszpanii. Jeżeli były golkiper m.in. Arsenalu i Juventusu odejdzie z "Blaugrany", może definitywnie zawiesić rękawice na haku.

