Wszystko jasne! Oto komunikat ws. klubów Ekstraklasy

Z komunikatu Komisji ds. Licencji Klubowych - opublikowanego po wtorkowych obradach = wynika, że bez żadnych zastrzeżeń licencję upoważniającą do uczestnictwa w rozgrywkach PKO BP Ekstraklasy w sezonie 2026/27 otrzymał Górnik Zabrze.

Arka Gdynia, Bruk-Bet Termalica Nieciecza, Radomiak Radom, GKS Katowice, Jagiellonia Białystok, Korona Kielce, Lech Poznań, Legia Warszawa, Piast Gliwice, Widzew Łódź, Zagłębie Lubin, Wisła Płock, Motor Lublin i Raków Częstochowa otrzymały licencję z nadzorem infrastrukturalnym.

Natomiast w przypadku Cracovii, Lechii (która obecny sezon zaczęła z pięcioma ujemnymi punktami) oraz Pogoni przyznano licencję z nadzorem infrastrukturalnym i finansowym.

Do zakończenia rozgrywek 2025/26, po których do 1. ligi spadną trzy drużyny, pozostały cztery kolejki. Żaden z zespołów nie stracił jeszcze szansy utrzymania w ekstraklasie, choć sytuacja ostatniego w tabeli Bruk-Betu Termaliki jest bardzo trudna - do bezpiecznej strefy traci aż dziewięć punktów.

