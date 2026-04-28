WTA w Huzhou: Katarzyna Kawa - Alevtina Ibragimova. Relacja live i wynik na żywo

Po porażce w eliminacjach turnieju rangi WTA 1000 w Madrycie Katarzyna Kawa przeniosła się do Azji. Obecnie rywalizuje w zmaganiach WTA 125 w Huzhou, gdzie została rozstawiona z numerem 3.

163. w rankingu Polka udanie zainaugurowała imprezę w Chinach. W pierwszej rundzie pokonała w dwóch setach Kanadyjkę Carol Zhao.

W walce o awans do ćwierćfinału przeciwniczką Kawy jest 316. rakieta świata - Alevtina Ibragimova. Rosjanka odprawiła wcześniej w trzech partiach reprezentantkę gospodarzy Han Shi.

To pierwsza bezpośrednia potyczka między Kawą a Ibragimovą.

Relacja live i wynik na żywo meczu Katarzyna Kawa - Alevtina Ibragimova na Polsatsport.pl.

jc, Polsat Sport