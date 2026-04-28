WTA w Madrycie: Aryna Sabalenka - Hailey Baptiste. Relacja live i wynik na żywo

Sabalenka bardzo dobrze prezentuje się podczas zmagań w stolicy Hiszpanii. Liderka rankingu WTA ma za sobą trzy wygrane spotkania, w których jej przeciwniczkami były kolejno: Peyton Stearns, Jaqueline Cristian oraz Naomi Osaka. Tylko ostatnia z wymienionych zawodniczek była w stanie wygrać seta przeciwko Białorusince.

Baptiste sprawiła sporą niespodziankę docierając do ćwierćfinału zmagań na Półwyspie Iberyjskim. Amerykańska tenisistka rozprawiła się bowiem z wyżej notowanymi przeciwniczkami. Do tej pory w Madrycie jej wyższość musiały uznać: Kaitlin Quevedo, Jasmine Paolini i Belinda Bencic.

Warto zaznaczyć, że Sabalenka jest główną faworytką do zwycięstwa w całym turnieju. Z rywalizacji odpadły już bowiem Coco Gauff, Jelena Rybakina i Iga Świątek.

