WTA w Madrycie: Aryna Sabalenka - Hailey Baptiste. Wynik meczu. Kto wygrał?

Broniąca trofeum Białorusinka w ćwierćfinale pokonała po dość zaciętym pojedynku Japonkę Naomi Osakę 6:7 (1-7), 6:3, 6:2. Spotkanie Sabalenki z dobrze dysponowaną podopieczną trenera Tomasza Wiktorowskiego trwało dwie godziny i 20 minut. To był ich trzeci pojedynek i drugie zwycięstwo Białorusinki.

Liderka światowej listy utrzymuje znakomitą formę, awansowała do 17. ćwierćfinału z rzędu w turnieju WTA.

- To był niewiarygodny poziom. Ona grała niesamowity tenis. Czuję, że po prostu miałam szczęście w kilku uderzeniach w trzecim secie, dlatego poszło wówczas tak szybko. Cieszę się, że Naomi dała z siebie wszystko. Musiałam walczyć, żeby podnieść poziom swojej gry - przyznała Sabalenka w wywiadzie na korcie.

W ćwierćfinale Białorusinka, która triumfowała w Madrycie w 2021, 2023 i 2025 roku, zmierzy się z Amerykanką Hailey Baptiste, rozstawioną z 30. numerem.

Iga Świątek odpadła w trzeciej rundzie. Polska tenisistka skreczowała w sobotę w meczu z Amerykanką Ann Li z powodu problemów zdrowotnych przy stanie 6:7 (4-7), 6:2, 0:3.

