Z Rakowa do Legii? Szykuje się hit transferowy!

Chorwat trafił pod Jasną Górę w 2021 roku z Jagiellonii Białystok i bardzo szybko stał się pierwszoplanową postacią w zespole dowodzonym przez Marka Papszuna. Pod jego wodzą defensor cieszył się z mistrzostwa Polski oraz dwóch Pucharów i Superpucharów Polski. W międzyczasie został też kapitanem drużyny.

Papszun w trakcie tego sezonu przeniósł się do Legii i niewykluczone, że jego śladem podąży również 32-letni Arsenić, któremu kontrakt z Rakowem kończy się po tym sezonie. Według informacji Przeglądu Sportowego Onet, doświadczony obrońca nie może dogadać się z "Medalikami" w sprawie długości trwania nowej umowy, co chciałby wykorzystać rywal ze stolicy.

"Wojskowi" są w stanie zaoferować Chorwatowi dwuletni kontrakt z opcją przedłużenia o rok. Arsenić mógłby skusić się na transfer do stolicy i ponowną współpracę z Papszunem, tymczasem Legia zyskałaby ważnego gracza zupełnie za darmo, co przy sytuacji finansowej klubu ma niebagatelne znaczenie. Byłby to też jeden z hitów transferowych tegorocznego letniego okienka.

W pierwszej kolejności Legia musi najpierw wywalczyć utrzymanie w PKO BP Ekstraklasie. Już w ten weekend rozegra arcyważny mecz u siebie z Widzewem Łódź. Oba zespoły balansują na krawędzi bezpiecznej lokaty i strefy spadkowej.

Polsat Sport