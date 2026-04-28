Zaskakujący pomysł przed mistrzostwami świata! To może wszystko zmienić

Rada FIFA, obradująca przy okazji Kongresu Międzynarodowej Federacji Piłki Nożnej w Vancouver, ma zmienić zasady dotyczące kar zawieszenia za żółte kartki na mistrzostwach świata. Upomnienia będą anulowane dwukrotnie, w tym po raz pierwszy już po fazie grupowej.

FIFA rozważa zmianę zasad dotyczących żółtych kartek na mundialu

Do tej pory żółte kartki na mundialu były anulowane dopiero po ćwierćfinałach, by umożliwić wszystkim zawodnikom występ w finale. Ten zapis do regulaminu wprowadzono m.in. po przypadku Niemca Michaela Ballacka, który wskutek drugiej żółtej kartki w turnieju, jaką obejrzał w półfinale, nie mógł zagrać w najważniejszym meczu mundialu 2002.

 

Jeśli wcześniej któryś z graczy dwukrotnie został ukarany w ten sposób, musiał pauzować w jednym spotkaniu.

 

Teraz, przy zwiększeniu liczby meczów i rund do finału, który będzie ósmym spotkaniem obu zespołów, pojedyncze żółte kartki mają być anulowane dwukrotnie. Pierwszy raz po trzech meczach fazy grupowej, a następnie po ćwierćfinałach.

 

Przepis ten ma zostać potwierdzony na posiedzeniu Rady FIFA, która będzie obradować w Vancouver, przy okazji kongresu światowej centrali. O pomyśle poinformowały media, m.in. brytyjskie BBC i Niemiecka Agencja Prasowa (DPA). 

