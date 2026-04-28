Zaskakujący pomysł przed mistrzostwami świata! To może wszystko zmienić

Do tej pory żółte kartki na mundialu były anulowane dopiero po ćwierćfinałach, by umożliwić wszystkim zawodnikom występ w finale. Ten zapis do regulaminu wprowadzono m.in. po przypadku Niemca Michaela Ballacka, który wskutek drugiej żółtej kartki w turnieju, jaką obejrzał w półfinale, nie mógł zagrać w najważniejszym meczu mundialu 2002.

Jeśli wcześniej któryś z graczy dwukrotnie został ukarany w ten sposób, musiał pauzować w jednym spotkaniu.

ZOBACZ TAKŻE: Z Rakowa do Legii? Szykuje się hit transferowy!

Teraz, przy zwiększeniu liczby meczów i rund do finału, który będzie ósmym spotkaniem obu zespołów, pojedyncze żółte kartki mają być anulowane dwukrotnie. Pierwszy raz po trzech meczach fazy grupowej, a następnie po ćwierćfinałach.

Przepis ten ma zostać potwierdzony na posiedzeniu Rady FIFA, która będzie obradować w Vancouver, przy okazji kongresu światowej centrali. O pomyśle poinformowały media, m.in. brytyjskie BBC i Niemiecka Agencja Prasowa (DPA).

PAP