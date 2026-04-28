Zniszczoł skreślony! Sensacyjna decyzja trenera

Polski Związek Narciarski opublikował we wtorek post, w którym poinformował, jak będą wyglądały pierwsze składy poszczególnych kadr w sezonie 2026/27. Podano również nazwisko pierwszego szkoleniowca.

Aleksander Zniszczoł skreślony z kadry A

Wiemy już, że trenerem głównym kadry A pozostanie Maciej Maciusiak. Jego asystentami będą Krzysztof Miętus oraz Kamil Skrobot. Trenerami współpracującymi będą Michał Doleżal i Krzysztof Biegun.

 

Zawodnikami, którzy znaleźli się w kadrze A, są: trzykrotny medalista olimpijski Kacper Tomasiak, Klemens Joniak, Paweł Wąsek, Piotr Żyła, Maciej Kot oraz Dawid Kubacki. Na liście nie ma już oczywiście Kamila Stocha, który po zakończeniu ubiegłego sezonu zakończył karierę.

 

Największym zaskoczeniem jest jednak to, że w kadrze A nie ma Aleksandra Zniszczoła. Poza nim do kadry B należą: Kamil Waszek, Jakub Wolny, Łukasz Łukaszczyk, Adam Niżnik i Szymon Sarniak. Na wybrane akcje powoływany będzie Konrad Tomasiak, młodszy brat Kacpra. 

 

Zapleczem kadry B jest aż 16 zawodników. Do tego grona należą m.in. Andrzej Stękała czy Jan Habdas.

