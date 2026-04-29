3:1 w pierwszym meczu finału! Zrobili krok w stronę PlusLigi
W pierwszym meczu finału PLS 1. Ligi siatkarze GKS Katowice wygrali z BBTS Bielsko-Biała 3:1. Rywalizacja toczyć się będzie do trzech zwycięstw, a spotkanie numer dwa odbędzie się 3 maja w Bielsku-Białej.
Siatkarze z Katowic pewnie wygrali premierową partię 25:16, ale w drugim secie ulegli przeciwnikom 23:25. Dwa kolejne sety potoczyły się już po myśli ekipy GKS, która wygrywając 25:22 oraz 25:19 zanotowała pierwsze zwycięstwo w finałowych zmaganiach.
Zobacz także: Amerykański siatkarz rozstał się z polskim klubem. "Zapamiętam to na zawsze"
Najwięcej punktów: Michał Superlak (26), Gonzalo Quiroga (19), Wojciech Włodarczyk (10) – GKS; Szymon Romać (20), Kajetan Tokajuk (10) – BBTS. MVP: Michał Superlak (23/36 = 64% skuteczności w ataku + 3 asy).
Rywalizacja w finale pierwszej ligi siatkarzy toczyć się będzie do trzech wygranych meczów, ze zmianą gospodarza po każdym spotkaniu. Gospodarzem pierwszego, trzeciego i ewentualnego piątego starcia będzie zespół, który po fazie zasadniczej rozgrywek zajął wyższe miejsce w tabeli, czyli GKS.
GKS Katowice – BBTS Bielsko-Biała 3:1 (25:16, 23:25, 25:22, 25:19)
GKS: Wojciech Włodarczyk, Damian Hudzik, Michał Superlak, Gonzalo Quiroga, Bartłomiej Krulicki, Grzegorz Pająk – Kajetan Marek (libero) oraz Damian Domagała, Patryk Waloch (libero). Trener: Emil Siewiorek.
BBTS: Wojciech Siek, Jakob Thelle, Kajetan Tokajuk, Mateusz Zawalski, Szymon Romać, Kamil Dębski – Szymon Biniek (libero) oraz Marcel Chmielewski (libero), Bartosz Bućko, Bartosz Pietruczuk, Sebastian Matula, Patrik Lamanec, Mateusz Zawalski. Trener: Adrian Hunek.
Stan rywalizacji do trzech zwycięstw 1–O dla GKS. Drugi mecz finału zostanie rozegrany w niedzielę 3 maja o godzinie 12.30 w Bielsku-Białej.
W PLS 1. Lidze rozpoczęła się również rywalizacja o trzecie miejsce, która toczyć się będzie do dwóch wygranych meczów. W pierwszym spotkaniu CUK Anioły Toruń przegrały z KKS Mickiewicz Kluczbork 0:3 (24:26, 23:25, 23:25). Drugie starcie zostanie rozegrane w sobotę 2 maja o godzinie 12.30 w Kluczborku.
