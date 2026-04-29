A jednak! FIFA ogłasza ważną zmianę tuż przed mundialem

Nie 10,5 mln, a co najmniej 12,5 mln dolarów otrzyma każda z federacji, której reprezentacja wystąpi w tegorocznych piłkarskich mistrzostwa świata w USA, Meksyku i Kanadzie - zdecydowała FIFA przy okazji Kongresu w kanadyjskim Vancouver. Łączna pula nagród wzrośnie z 727 do 871 mln dolarów.

Zbliżenie na piłkę z logo FIFA, w tle panorama miasta.
fot. PAP/EPA
FIFA zwiększa pulę nagród dla federacji biorących udział w mundialu

Według wcześniejszych ustaleń, każda z 48 federacji, których drużyny wezmą udział w mundialu, mogła liczyć na dziewięć milionów dolarów za uzyskanie kwalifikacji oraz półtora miliona na przygotowania. Rada FIFA zdecydowała jednak, że za awans wypłaci po 10 mln, a na przygotowania przeznaczy dodatkowe 2,5 mln USD.

 

Do wszystkich uczestniczących ekip trafi także w sumie 16 mln dolarów na pokrycie kosztów delegacyjnych, w tym podróży, czyli każda z federacji może liczyć na dodatkowe 333 tys. dolarów.

 

"Jesteśmy dumni, że FIFA znajduje się w najbardziej stabilnej sytuacji finansowej w historii, co pozwala nam pomagać wszystkim naszym związkom członkowskim w bezprecedensowy sposób. To kolejny przykład tego, jak zasoby FIFA są reinwestowane w futbol" – podkreślił szef światowej centrali Gianni Infantino, cytowany w komunikacie.

 

Wskutek decyzji, jakie zapadły w Vancouver, przewidziana pula nagród za udział w MŚ wzrośnie o 15 procent.

 

Triumfator turnieju otrzyma 50 milionów dolarów, a pokonany w meczu finałowym - 33 mln. Nagroda dla zwycięzcy spotkania o trzecie miejsce wyniesie 29 mln dol., a czwarta drużyna zainkasuje 27 mln.

 

Nagrody będą stopniowo zmniejszane do wspomnianych 10 mln dolarów dla drużyn z miejsc 33-48, czyli tych, które odpadną po fazie grupowej.

PAP
