Bartłomiej Pociecha przed MŚ Dywizji 1A: Z meczu na mecz idziemy walczyć o swoje

Podobno nigdy nie mów nigdy. Osiem lat temu zrezygnował Pan z gry w reprezentacji, ale na szczęście okazało się, że decyzja została podjęta na czas nieokreślony. We wrześniu 2025 roku nowym prezesem Polskiego Związku Hokeja na Lodzie wybrany został Krzysztof Woźniak. W polskim hokeju na tyle zmienił się klimat, że ta prawie ośmioletnia przerwa w grze w drużynie narodowej dobiegła końca.



W momencie kiedy podjąłem decyzję o tym, że nie będę przyjeżdżał na zgrupowanie reprezentacji, wysłałem pismo oficjalne do związku, że zawieszam swoją przygodę. Nie spodziewałem się, że będzie to trwało aż osiem lat. Te sprawy gdzieś tam się toczyły swoim tokiem, na teraz jest decyzja o tym, że jeśli jest przychylność sztabu szkoleniowego, to mogę wrócić do tej reprezentacji.



Wybrano nowe władze polskiego hokeja, które przekonały Pana do powrotu do reprezentacji. Nie da się ukryć, że swoim doświadczeniem może Pan pomóc w bardzo wielu aspektach naszej reprezentacji. W których najbardziej?



Myślę, że to co zawsze daję GKS-owi Tychy, czyli na pewno dobrą postawę w defensywie. Będę się starał oczywiście wspierać nasze ofensywne poczynania na ile tylko będę mógł.



Bolączka naszego ligowego hokeja jest to, że w większości polskich klubów, w czasie gry w przewadze, na palcach jednej ręki można czasami policzyć Polaków grających na lodzie, zwłaszcza wśród obrońców. Poza Panem, to chyba jedynie Mateusz Bryk jest takim zawodnikiem, który wychodzi na przewagi nie tylko w meczach reprezentacji, ale zwłaszcza w rozgrywkach ligowych.



Niestety widzę, że mamy takie zasady jakie mamy. Wielu trenerów sprowadza obcokrajowców stricte pod dane elementy, więc często są to właśnie ofensywnie usposobieni obrońcy, ale również napastnicy. Tych miejsc przewagach od momentu jak gramy tylko jednym obrońcą z tyłu i czterema napastnikami, jest naprawdę mało. Trzeba to sobie szczerze powiedzieć. Ja gdzieś to swoje miejsce zazwyczaj w tych w tych przewagach mam, więc myślę, że pomogę reprezentacji również w tym elemencie rozgrywanie tych naszych przewag będzie wyglądało tak jakbyśmy sobie tego życzyli.



Po przerwie do reprezentacji, poza Panem, wrócił także Aron Chmielewski, a wiec kolejny doświadczony zawodnik. To może być istotne w czasie rozgrywania przewag, bo w tym elemencie obaj macie bardzo dużo atutów.



Uważam że zawsze obrońca zaczyna swoją pracę pod własną bramką, przede wszystkim każdy obrońca, a ja w szczególności, skupiam się zwłaszcza na zadaniach defensywnych. A jeśli będziemy mieli zarówno dobrą obronę jak i grę w destrukcji, to będziemy mieli więcej sytuacji w ofensywie. Dołożę wszelkich starań, aby pomóc w każdym aspekcie.



Fakt, ze trener Pekka Tirkkonen jest także szkoleniowcem GKS-u Tychy którego jest Pan zawodnikiem jest udogodnieniem zarówno dla Pana jak i wielu kolegów z kadry występujących w GKS-ie. Na pewno doskonale wiecie jakie są jego wymagania, preferowany sposób gry oraz oczekiwania.



Na pewno jest to dla nas jakby pewne uproszczenie. Wiemy jakimi zasadami na lodzie trener się cechuje, ale myślę, że tutaj podczas tych wcześniejszych jak i obecnego długiego zgrupowania przygotowującego nas do mistrzostw świata, to każdy zawodników już doskonale wie, czego trener od niego oczekuje i jaką będzie pełnił rolę w drużynie. Myślę, że każdy będzie to jasno wiedział i właśnie w tym będzie być może nasza siła. Każdy będzie miał swoje role na lodzie, będzie znał swoje zadanie i w grupie będziemy prezentowali się bardzo dobrze.



Kto według Pana będzie naszym najtrudniejszym rywalem podczas turnieju w Sosnowcu?



Patrząc na hierarchię światowego hokeja to wychodzi na to, że Kazachstan i Francja, ale rozgrywamy pierwszy mecz z reprezentacją Ukrainy i to też będzie bardzo ciężka konfrontacja. Myślę, że ten mecz pokaże nam o co będziemy walczyć w tych mistrzostwach. Zaczynamy od pierwszego meczu i do niego się przygotowujemy, a potem z meczu na mecz idziemy walczyć o swoje.



