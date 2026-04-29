Bartosz Bednorz usłyszał diagnozę! Fatalne informacje dla PGE Projektu Warszawa

Znamy już szczegółowe wyniki badań Bartosza Bednorza. Z powodu odniesionej kontuzji przyjmujący będzie zmuszony pauzować przez minimum sześć tygodni, co oznacza dla niego przedwczesne zakończenie sezonu 2025/2026.

Bednorz nabawił się kontuzji w pierwszym meczu o trzecie miejsce PlusLigi z Asseco Resovią Rzeszów.

 

„Badania obrazowe potwierdziły, że struktury kostne są nienaruszone. Doszło do uszkodzeń w obrębie ścięgien mięśni stopy. Mamy do czynienia ze złożonym urazem, który ze względu na swoją specyfikę wymaga bezwzględnego odciążenia i ukierunkowanej rehabilitacji. Naszym priorytetem jest to, aby proces leczenia przebiegł całkowicie bezpiecznie i wykluczył ryzyko odnowienia się kontuzji w przyszłości.” – wyjaśnia dr Michał Konik z kliniki Rehasport, lekarz zespołu PGE Projektu Warszawa.

 

„Najważniejsze dla nas jest teraz zdrowie Bartka i jego spokojny powrót do pełnej sprawności.” - powiedział Piotr Gacek, Prezes Zarządu PGE Projektu Warszawa.

 

„Dziękuję za każde wsparcie, które do mnie trafia. Naprawdę to czuję i doceniam. Teraz skupiam się na powrocie do zdrowia. Zrobię wszystko, żeby wrócić silniejszy. Proszę o jedno. Trzymajcie kciuki za chłopaków, bo najlepsze jeszcze przed nimi.” - przekazał Bartosz Bednorz.

 

Przypomnijmy, że Bednorz, zgodnie z decyzją samego siatkarza, znalazł się poza kadrą Polski na sezon reprezentacyjny 2026.

 

 

Bednorz w kadrze zadebiutował w 2015 roku. W 2023 roku sięgnął po złoto mistrzostw Europy. Aktualnie broni barw PGE Projektu Warszawa. W przeszłości grał między innymi w Skrze Bełchatów czy ZAKSIE Kędzierzyn-Koźle.

 

Drugi mecz pomiędzy Projektem a Resovią odbędzie się w czwartek 30 kwietnia. W pierwszym spotkaniu lepsza była ekipa z Warszawy, triumfując po tie-breaku. Rywalizacja o brązowy medal toczy się do trzech zwycięstw.

