Były gracz NBA przyznał się do oszustwa. W tle LeBron James

49-letni Jones przyznał się do winy podczas rozprawy w sądzie federalnym w Brooklynie. Odczytując przygotowane oświadczenie potwierdził, że zmówił się z innymi osobami w celu oszukania firm bukmacherskich, wykorzystując "poufne informacje, które uzyskał wykorzystując swoje kontakty jako były zawodnik".

- Chciałbym szczerze przeprosić sąd, moją rodzinę, wszystkich graczy, a także Narodowe Stowarzyszenie Koszykówki – powiedział Jones.

Dodał, że celem spisku, który trwał od grudnia 2022 do marca 2024 roku, było wykorzystanie jego poufnej wiedzy, która według prokuratorów obejmowała niepubliczne informacje o kontuzjach gwiazd NBA. Jones wykorzystywał je do zarabiania pieniędzy na zakładach bukmacherskich. Przyznał, że jego działania naruszyły kodeks postępowania NBA oraz warunki korzystania z serwisów bukmacherskich.

Wyrok w sprawie Jonesa ma zostać wydany 6 stycznia przez sędziego LaShanna DeArcy'ego Halla. Wytyczne dotyczące wymierzania kary za spisek w celu popełnienia oszustwa w internetowych grach hazardowych przewidują karę od 21 do 27 miesięcy więzienia. Jones zgodził się na zapłacenie 35 tysięcy dolarów kaucji. Zgodnie z warunkami zwolnienia nie może uprawiać hazardu ani mieć nic wspólnego z przestępczością zorganizowaną. Musi również uzyskać zgodę sądu na przelewy bankowe powyżej 10 000 dolarów, chyba że są one przeznaczone na pokrycie kosztów prawnych.

Prokuratorzy twierdzą, że Jones sprzedał lub próbował sprzedać niepubliczne informacje, że LeBron James i były koszykarz Los Angeles Lakers Anthony Davis byli kontuzjowani, a co za tym idzie nie zagrali albo grali krócej w niektórych meczach.

Żaden z pozostałych oskarżonych nie wyraził gotowości do przyznania się do winy. Prokuratorzy domagają się dodatkowych zarzutów wobec współoskarżonego w tej sprawie koszykarza Terry'ego Roziera, który był gwiazdą Miami Heat.

Jako koszykarz Jones zarobił ponad 20 milionów dolarów grając w 10 drużynach w ciągu 11 sezonów od 1999 do 2009 roku. W październiku 2025 roku Jones został aresztowany wraz z Rozierem oraz Chaunceyem Billupsem - trenerem Portland Trail Blazers i członkiem Galerii Sław Koszykówki.

Ponadto Jonesowi postawiono osobny zarzut czerpania korzyści z ustawionych gier pokerowych. W tej sprawie również ma się przyznać do winy. Prokuratorzy twierdzą, że Jones był jednym z byłych koszykarzy NBA, którzy wabili niczego nieświadomych graczy do partii pokera, ustawionych za pomocą zmodyfikowanych maszyn do tasowania, ukrytych kamer, specjalnych okularów przeciwsłonecznych, a nawet urządzeń rentgenowskich wbudowanych w stół.

PAP