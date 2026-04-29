Co za powrót Bogdanki! Wilfredo Leon powiedział to tuż po spotkaniu. "Ten mecz to pokazał"

Ekipa z Lublina wygrała 3:1 i doprowadziła do remisu w finałowej rywalizacji. Po końcowy triumf sięgnie ten klub, który jako pierwszy wygra trzy spotkania.

- Jestem bardzo zadowolony z pracy całej drużyny. Czasami mamy trudne momenty, wiemy, że musimy dalej pracować. Jesteśmy zadowoleni, że wygraliśmy ten mecz i jest remis w całej rywalizacji - powiedział w rozmowie z Martą Ćwiertniewicz.

W rewanżowym spotkaniu były niesamowite emocje. Zawiercie prowadziło 1:0, ale ostatecznie broniący tytułu siatkarze z Lublina triumfowali 3:1. W trakcie meczu siatkarze obu drużyn kilkukrotnie nie zgadzali się z decyzjami arbitrów.

- Nie mam pretensji do sędziów, to też ludzie i też mogą popełnić błędy. My się denerwujemy, ale trochę nam to pomogło, dało nam to energii do walki. Zrobiliśmy swoje u siebie - dodał reprezentant Polski.

Trzeci mecz zostanie rozegrany w Sosnowcu w najbliższą sobotę.

- Ten mecz pokazał, że będziemy walczyć do końca - zakończył przyjmujący.

Polsat Sport