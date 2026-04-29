Co za powrót Bogdanki! Wilfredo Leon powiedział to tuż po spotkaniu. "Ten mecz to pokazał"
- Ten mecz pokazał, że będziemy walczyć do końca - przyznał Wilfredo Leon, siatkarz Bogdanki LUK Lublin po wygranym meczu z Aluron CMC Wartą Zawiercie w ramach finałów PlusLigi w sezonie 2025/2026. Tym samym Leon i spółka doprowadzili do remisu 1:1 w finałowej rywalizacji.
Wilfredo Leon: Nie mam pretensji do sędziów, oni też są ludźmi i mogą popełnić błąd
Wilfredo Leon - najlepsze akcje MVP meczu Bogdanka LUK Lublin - Aluron CMC Warta Zawiercie
Ekipa z Lublina wygrała 3:1 i doprowadziła do remisu w finałowej rywalizacji. Po końcowy triumf sięgnie ten klub, który jako pierwszy wygra trzy spotkania.
Tak ma wyglądać skład Bogdanki LUK Lublin w sezonie 2026/2027
- Jestem bardzo zadowolony z pracy całej drużyny. Czasami mamy trudne momenty, wiemy, że musimy dalej pracować. Jesteśmy zadowoleni, że wygraliśmy ten mecz i jest remis w całej rywalizacji - powiedział w rozmowie z Martą Ćwiertniewicz.
W rewanżowym spotkaniu były niesamowite emocje. Zawiercie prowadziło 1:0, ale ostatecznie broniący tytułu siatkarze z Lublina triumfowali 3:1. W trakcie meczu siatkarze obu drużyn kilkukrotnie nie zgadzali się z decyzjami arbitrów.
- Nie mam pretensji do sędziów, to też ludzie i też mogą popełnić błędy. My się denerwujemy, ale trochę nam to pomogło, dało nam to energii do walki. Zrobiliśmy swoje u siebie - dodał reprezentant Polski.
Trzeci mecz zostanie rozegrany w Sosnowcu w najbliższą sobotę.
- Ten mecz pokazał, że będziemy walczyć do końca - zakończył przyjmujący.