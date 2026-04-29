Cretu podjął kluczową decyzję. Sięgnął po graczy znanych z Polski

Cretu, podobnie jak chociażby Nikola Grbić, podał wcześniej szeroką kadrę. Teraz, kiedy rozgrywki Ligi Narodów są już za pasem, selekcjoner ogłosił okrojoną listę zawodników, z którymi będzie współpracował w najbliższym czasie.

Na zgrupowanie, które rozpocznie się 4 maja, Rumun zaprosił 19 siatkarzy. Są wśród nich garcze znani z polskich boisk - Miran Kujundžić i Pavle Perić.



W VNL Serbowie zagrają kolejno z: Argentyną, Belgią, Bułgarią, Brazylią, Japonią, Kubą, USA, Francją, Turcją, Ukrainą, Niemcami i Słowenią.

Kadra reprezentacji Serbii:

Rozgrywający: Nikola Jovović, Vuk Todorović, Aleksa Batak;

Atakujący: Dušan Nikolić, Veljko Mašulović, Aleksandar Šoša;

Środkowi: Aleksandar Nedeljković, Nemanja Mašulović, Aleksandar Stefanović, Stefan Kokeza, Andrej Rudić;

Przyjmujący: Miran Kujundžić, Pavle Perić, Nikola Brborić, Vuk Kulpinac, Lazar Marinović, Žarko Ubiparip;

Libero: Vukašin Ristić, Stefan Negić