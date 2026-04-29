Cretu podjął kluczową decyzję. Sięgnął po graczy znanych z Polski

Jakub ŻelepieńSiatkówka

Gheorghe Cretu ogłosił wąską kadrę reprezentacji Serbii. Na liście znalazły się nazwiska 19 zawodników, którzy wkrótce rozpoczną przygotowania do Ligi Narodów.

Mężczyzna w czerwonej koszulce z logo Serbii wskazuje palcem w bok, trzymając dokumenty.
fot. PAP/EPA
Trener Cretu ogłosił wąską kadrę reprezentacji Serbii

Cretu, podobnie jak chociażby Nikola Grbić, podał wcześniej szeroką kadrę. Teraz, kiedy rozgrywki Ligi Narodów są już za pasem, selekcjoner ogłosił okrojoną listę zawodników, z którymi będzie współpracował w najbliższym czasie.

 

ZOBACZ TAKŻE: Aleksander Śliwka zagra o medal PlusLigi! Transfer w ostatniej chwili


Na zgrupowanie, które rozpocznie się 4 maja, Rumun zaprosił 19 siatkarzy. Są wśród nich garcze znani z polskich boisk - Miran Kujundžić i Pavle Perić.


W VNL Serbowie zagrają kolejno z: Argentyną, Belgią, Bułgarią, Brazylią, Japonią, Kubą, USA, Francją, Turcją, Ukrainą, Niemcami i Słowenią.

Kadra reprezentacji Serbii:

Rozgrywający: Nikola Jovović, Vuk Todorović, Aleksa Batak;
Atakujący: Dušan Nikolić, Veljko Mašulović, Aleksandar Šoša;
Środkowi: Aleksandar Nedeljković, Nemanja Mašulović, Aleksandar Stefanović, Stefan Kokeza, Andrej Rudić;
Przyjmujący: Miran Kujundžić, Pavle Perić, Nikola Brborić, Vuk Kulpinac, Lazar Marinović, Žarko Ubiparip;
Libero: Vukašin Ristić, Stefan Negić

Przejdź na Polsatsport.pl
GHEORGHE CRETULIGA NARODÓWSERBIASIATKÓWKAVNL
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Paulina Damaske: Mam kibica, który jeździ na wszystkie mecze i po każdym daje mi róże
Zobacz także

Będzie piąty mecz! Siatkarki PGE Budowlanych wyrównały stan finałowej rywalizacji

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 