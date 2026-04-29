Cretu podjął kluczową decyzję. Sięgnął po graczy znanych z Polski
Gheorghe Cretu ogłosił wąską kadrę reprezentacji Serbii. Na liście znalazły się nazwiska 19 zawodników, którzy wkrótce rozpoczną przygotowania do Ligi Narodów.
Cretu, podobnie jak chociażby Nikola Grbić, podał wcześniej szeroką kadrę. Teraz, kiedy rozgrywki Ligi Narodów są już za pasem, selekcjoner ogłosił okrojoną listę zawodników, z którymi będzie współpracował w najbliższym czasie.
Na zgrupowanie, które rozpocznie się 4 maja, Rumun zaprosił 19 siatkarzy. Są wśród nich garcze znani z polskich boisk - Miran Kujundžić i Pavle Perić.
W VNL Serbowie zagrają kolejno z: Argentyną, Belgią, Bułgarią, Brazylią, Japonią, Kubą, USA, Francją, Turcją, Ukrainą, Niemcami i Słowenią.
Kadra reprezentacji Serbii:
Rozgrywający: Nikola Jovović, Vuk Todorović, Aleksa Batak;
Atakujący: Dušan Nikolić, Veljko Mašulović, Aleksandar Šoša;
Środkowi: Aleksandar Nedeljković, Nemanja Mašulović, Aleksandar Stefanović, Stefan Kokeza, Andrej Rudić;
Przyjmujący: Miran Kujundžić, Pavle Perić, Nikola Brborić, Vuk Kulpinac, Lazar Marinović, Žarko Ubiparip;
Libero: Vukašin Ristić, Stefan Negić