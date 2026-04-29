Cruzeiro lepsze od Boca Juniors. Zacięty mecz w środku nocy

Starcie Cruzeiro z Boca rozegrano w ramach trzeciej kolejki fazy grupowej CONMEBOL Libertadores. Zespół z Argentyny był liderem tabeli z dwoma zwycięstwami na koncie.

Tym razem jednak podopieczni trenera Claudio Ubedy musieli uznać wyższość brazylijskich rywali. Sytuacji nie ułatwił im fakt, że od końcówki pierwszej połowy grali w osłabieniu po czerwonej kartce dla Adama Bareiro.



Gola na wagę zwycięstwa strzelił w 83. minucie Neyser Villarreal.



Cruzeiro - Boca Juniors 1:0 (0:0)

Gol: Neyser Villarreal 83