Cruzeiro lepsze od Boca Juniors. Zacięty mecz w środku nocy

Jakub ŻelepieńPiłka nożna

W nocy z wtorku na środę polskiego czasu odbył się kolejny mecz grupowy CONMEBOL Libertadores. Cruzeiro pokonało 1:0 Boca Juniors.

Dwóch piłkarzy w niebieskich strojach świętuje gola, jeden z nich wykonuje "high five".
fot. AFP
Neyser Villarreal z Cruzeiro po strzeleniu zwycięskiego gola przeciwko Boca Juniors

Starcie Cruzeiro z Boca rozegrano w ramach trzeciej kolejki fazy grupowej CONMEBOL Libertadores. Zespół z Argentyny był liderem tabeli z dwoma zwycięstwami na koncie.

 

Tym razem jednak podopieczni trenera Claudio Ubedy musieli uznać wyższość brazylijskich rywali. Sytuacji nie ułatwił im fakt, że od końcówki pierwszej połowy grali w osłabieniu po czerwonej kartce dla Adama Bareiro.


Gola na wagę zwycięstwa strzelił w 83. minucie Neyser Villarreal.


Cruzeiro - Boca Juniors 1:0 (0:0)
Gol: Neyser Villarreal 83

