Cruzeiro lepsze od Boca Juniors. Zacięty mecz w środku nocy
W nocy z wtorku na środę polskiego czasu odbył się kolejny mecz grupowy CONMEBOL Libertadores. Cruzeiro pokonało 1:0 Boca Juniors.
Starcie Cruzeiro z Boca rozegrano w ramach trzeciej kolejki fazy grupowej CONMEBOL Libertadores. Zespół z Argentyny był liderem tabeli z dwoma zwycięstwami na koncie.
Tym razem jednak podopieczni trenera Claudio Ubedy musieli uznać wyższość brazylijskich rywali. Sytuacji nie ułatwił im fakt, że od końcówki pierwszej połowy grali w osłabieniu po czerwonej kartce dla Adama Bareiro.
Gola na wagę zwycięstwa strzelił w 83. minucie Neyser Villarreal.
Cruzeiro - Boca Juniors 1:0 (0:0)
Gol: Neyser Villarreal 83
