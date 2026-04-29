Zespoły z Zawiercia i Lublina drugi sezon z rzędu spotkają się w finale PlusLigi. W 2025 roku w czterech meczach lepsi okazali się Lublinianie. Zawiercianie znaleźli się w finale trzeci raz z rzędu, jeszcze nie udało im się zdobyć pierwszego w historii klubu mistrzostwa Polski.

Aluron do finału awansował po dwóch pewnych wygranych 3:0 z Asseco Resovią Rzeszów, natomiast Bogdanka LUK dwukrotnie pokonała PGE Projekt Warszawa po 3:1.



Pierwszy mecz był bardzo udany dla Zawiercian. Wygrali oni 3:0, a w setach kolejno do 19, 21 i 14.



- Lublin nie miał lidera. Ta drużyna ma dobrych graczy, ale bazuje głównie na Wilfredo Leonie. A on tego meczu nie pociągnął. Miał jednego, czy dwa asy serwisowe, ale to za mało, jak się weźmie pod uwagę jego wpływ na zespół. Poza tym popatrzmy na statystyki skuteczności. Lublin miał 30 procent w przyjęciu i 34 procent w ataku. I dlatego w spotkaniu dwóch stylów, z jednej strony siły, z drugiej siły połączonej z techniką, górę wzięło to drugie. Warta świetnie też odcięła Lublin od gry środkiem - ocenił komentator Polsatu Sport Tomasz Swędrowski.



Drugie spotkanie serii odbędzie się w Lublinie. Finałowa rywalizacja toczy się do trzech zwycięstw.



Początek o godzinie 17:30.