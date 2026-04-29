Gdzie oglądać Polsat Futbol Cast?
W czwartkowym programie Polsat Futbol Cast gościem Bożydara Iwanowa będzie komentator Eleven Sports oraz Polsatu Sport Sebastian Chabiniak. Panowie obszernie zapowiedzą nasze transmisje, spośród których wyróżniają się spotkania Nottingham Forest z Aston Villą (Matty Cash) czy Rayo Vallecano ze Strasbourgiem (Maxi Oyedele).
Temat meczów półfinałowych Ligi Europy oraz Ligi Konferencji posłuży również naszym ekspertom jako zaczyn do dyskusji na temat atmosfery i fenomenu kibicowania w Anglii oraz Niemczech. Komentatorzy podzielą się wspomnieniami ze swoich karier, w których nie brakowało wzruszających oraz zabawnych momentów.
Transmisja programu Polsat Futbol Cast o godzinie 09:00 w Polsacie Sport 1, na Polsat Box Go, Polsatsport.pl oraz na kanale YouTube Polsatu Sport.