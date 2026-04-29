Hubert Hurkacz - Emiliano Nava. Kiedy mecz? O której godzinie?

Hurkacz bierze udział w turnieju ATP Challenger Tour w Cagliari. We wtorek Polak pokonał Amerykanina Zacharego Svajdę i zameldował się w drugiej rundzie włoskiej imprezy.

W pojedynku o miejsce w ćwierćfinale imprezy w Cagliari Hurkacz zmierzy się z Emiliano Navą. W poprzedniej rundzie Amerykanin rywalizował z Bośniakiem Damirem Dzumhurem, który skreczował w drugim secie przy stanie 4:6, 0:3 z jego perspektywy.

Do tej pory Hurkacz i Nava nie mieli okazji ze sobą rywalizować. Który z tenisistów wygra pierwsze bezpośrednie starcie?

Hurkacz - Nava. Kiedy mecz? O której godzinie?

Kiedy mecz Hurkacz - Nava? O której godzinie? Jak na razie nie wiadomo jeszcze, kiedy zostanie rozegrany mecz Hurkacz - Nava. Gdy tylko organizatorzy o tym poinformują, natychmiast przekażemy tę informację w tym tekście.

BS, Polsat Sport