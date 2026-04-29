Jan Tatarowicz zwyciężył w 12. edycji "Ninja vs Ninja"

Finał 12. edycji był prawdziwym sportowym widowiskiem, w którym liczyły się nie tylko umiejętności, ale też stalowe nerwy i odporność na presję. Od pierwszych sekund było jasne, że stawka jest ogromna, a każdy błąd może kosztować utratę marzeń o zwycięstwie.

Bezkonkurencyjny okazał się „Tatar”, który w wielkim stylu sięgnął po tytuł mistrza. Jego triumf wywołał ogromną radość – to zwycięstwo, na które czekała cała Polska. Droga do tego sukcesu nie była łatwa. Jednym z głównych faworytów był Gravier, zwycięzca poprzedniej edycji, jednak tym razem odpadł na jednej z przeszkód, co całkowicie zmieniło układ sił w finale. Do decydującego starcia dotarli Tatarowicz oraz niezwykle groźny Amerykanin - Samuel Folsom, który już w poprzednim sezonie udowodnił swoje ponadprzeciętne umiejętności.

Kulminacją był finałowy wyścig na linie – czysta sportowa rywalizacja, w której liczyła się szybkość, ale także siła, technika i ułamki sekund. Obaj zawodnicy ruszyli jak z katapulty, ale to Janek pokazał przewagę i sięgnął po zwycięstwo, potwierdzając swoją dominację i pokonując jednego z najmocniejszych rywali na świecie. W nagrodę otrzymał czek na kwotę 200 tysięcy złotych, statuetkę oraz coś bezcennego – sportową dumę i uznanie kibiców.

Drugie miejsce zajął Sam Folsom, zdobywając 50 tysięcy złotych. Tyle samo zgarnęła jego żona, Izabell Folsom, która została uhonorowana tytułem Last Woman Standing, potwierdzając swoją pozycję jako najlepsza zawodniczka tej edycji.

Ogromne wrażenie zrobili także najmłodsi uczestnicy, którzy nie ukończyli jeszcze 18 r. ż. Wśród dziewcząt tytuł Last Girl Standing wywalczyła Patrycja Teska, a w rywalizacji chłopców najlepszy okazał się Franciszek Głowacki, zdobywając tytuł Last Boy Standing. Każde z nich otrzymało również nagrodę pieniężną w wysokości 5 tysięcy złotych, co było dodatkowym wyróżnieniem za ich imponujące występy.

Całe widowisko komentowali niezawodni prowadzący – Jerzy Mielewski i Łukasz „Juras” Jurkowski, towarzysząc zawodnikom z niespożytą energią, budując napięcie i podkreślając rangę każdej sekundy rywalizacji. A gdy zwycięstwo Tatarowicza stało się faktem, sami dali się ponieść emocjom, wybuchając radością razem z kibicami. To był finał pełen pasji, dramaturgii i momentów, które na długo zostaną w pamięci.

