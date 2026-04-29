Jan Zieliński/Luke Johnson - Sadio Doumbia/Fabien Reboul. Gdzie obejrzeć mecz w Madrycie?

Jan Zieliński i Brytyjczyk Luke Johnson pokonali Holendra Tallona Griekspoora oraz Amerykanina Brandona Nakashimę 6:2, 4:6, 10-3 i awansowali do ćwierćfinału debla tenisowego turnieju ATP Masters 1000 w Madrycie. Ich kolejnymi rywalami będą Francuzi Sadio Doumbia i Fabien Reboul. Transmisja w czwartek w Polsacie Sport 2 i online w Polsat Box Go.

W pierwszej rundzie Zieliński i Johnson wygrali z Amerykaninem Robertem Gallowayem i Meksykaninem Santiago Gonzalezem 6:3, 6:3.

 

ZOBACZ TAKŻE: Przeprowadzono śledztwo po decyzji Świątek! Oto wyniki dochodzenia

 

Kolejnymi rywalami pary polsko-brytyjskiej będą Francuzi Sadio Doumbia i Fabien Reboul, którzy wyeliminowali reprezentanów gospodarzy Pablo Llamas Ruiz i Benjamin Winter Lopez.

 

W singlu w stolicy Hiszpanii startował Hubert Hurkacz, który odpadł w 2. rundzie.

 

Transmisja meczu Jan Zieliński/Luke Johnson - Sadio Doumbia/Fabien Reboul w czwartek w Polsacie Sport 2 i online w Polsat Box Go. Początek około godziny 15.00.

BS, PAP
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Tomasz Tomaszewski: Rola Roiga w sztabie Świątek będzie ograniczona. Są jeszcze Abramowicz i Ryszczuk
Zobacz także

