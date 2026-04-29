Kanały Polsat Sport Premium pokażą półfinały Ligi Europy i Ligi Konferencji UEFA

Najlepszą ósemkę Ligi Europy i Ligi Konferencji UEFA tworzą trzy kluby z Wysp Brytyjskich oraz po jednym przedstawicielu ligi hiszpańskiej, niemieckiej, francuskiej, portugalskiej i ukraińskiej. Pierwsze mecze półfinałowe odbędą się 30 kwietnia, a rewanże 7 maja.

Oczy polskich kibiców zwrócone na Birmingham i Strasbourg

Matty Cash i jego Aston Villa w półfinale Ligi Europy UEFA zmierzą się z innym angielskim zespołem, Nottingham Forest. Starcie klubów z tej samej ligi na tak wysokim szczeblu europejskich rozgrywek zawsze podnosi temperaturę, a dodatkowego smaczku tej rywalizacji dodaje fakt, że oba kluby pochodzą z regionu Midlands i są od siebie oddalone o zaledwie kilkadziesiąt kilometrów! Zarówno Aston Villa, jak i Nottingham Forest po raz ostatni święciły triumfy na arenie europejskiej w latach 80. XX wieku i w tym sezonie chcą zapisać nowe efektowne rozdziały w swoich historiach. Z punktu widzenia polskich kibiców konfrontacja tych zespołów ma jeszcze jeden podtekst. Matty Cash może symbolicznie pomścić Jana Bednarka i Jakuba Kiwiora, których FC Porto w ćwierćfinale Ligi Europy UEFA zostało wyeliminowane właśnie przez ekipę Nottingham Forest. W drugim półfinale portugalska SC Braga zmierzy się z niemieckim SC Freiburg. Polski akcent jest także w półfinale Ligi Konferencji UEFA. Maxi Oyedele i jego RSC Strasbourg zmierzą się z hiszpańskim Rayo Vallecano. Zwycięzca tego pojedynku w finale trafi na lepszego z dwójki Szachtar Donieck vs Crystal Palace.

Półfinały Ligi Europy i Ligi Konferencji UEFA w wyjątkowej oprawie Polsat Sport Premium

Przedmeczowe studio do pojedynków półfinałowych Ligi Europy i Ligi Konferencji UEFA w czwartek 30 kwietnia rozpocznie się w Polsacie Sport Premium 1 o godzinie 19:00. W studiu, którego gospodarzem będzie Jerzy Mielewski, zasiądą Tomasz Hajto, Roman Kołtoń, Adam Targowski oraz były piłkarz m.in. Aston Villi - Dariusz Kubicki. Wszystkie mecze rozpoczną się o godzinie 20:50, a starcie Nottingham Forest vs Aston Villa bezpośrednio z trybun stadionu skomentują Bożydar Iwanow i Maciej Żurawski. Wieczorny Magazyn Skrótów, podsumowujący wydarzenia na wszystkich boiskach, rozpocznie się o godzinie 23:45 w Polsacie Sport Premium 1.

1/2 finału Ligi Europy i Ligi Konferencji UEFA w kanałach Polsat Sport Premium:

Czwartek 30 kwietnia:

Godz. 20:50, Polsat Sport Premium 1: Nottingham Forest vs Aston Villa

Komentarz: Bożydar Iwanow, Maciej Żurawski

Godz. 20:50, Polsat Sport Premium 2: Szachtar Donieck vs Crystal Palace

Komentarz: Piotr Przybysz, Piotr Kobierecki

Godz. 20:50, Polsat Sport Extra 1: SC Braga vs SC Freiburg

Komentarz: Tomasz Lach, Marcin Gazda

Godz. 20:50, Polsat Sport Extra 2: Rayo Vallecano vs RSC Strasbourg

Komentarz: Sebastian Chabiniak, Marek Jóźwiak

Godz. 23:45, Polsat Sport Premium 1: Magazyn skrótów

Terminarz fazy pucharowej Ligi Europy i Ligi Konferencji UEFA w sezonie 2025/2026:

1/2 finału: 30 kwietnia i 7 maja

Finał Ligi Europy UEFA: 20 maja w Stambule

Finał Ligi Konferencji UEFA: 27 maja w Lipsku

