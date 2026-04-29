Kapitan zostaje w drużynie. Kontrakt lidera zespołu PlusLigi przedłużony

Klub podał, że kontrakt 34-letniego zawodnika został przedłużony do 2028 roku.

- Rozmowy na temat przedłużenia umowy trwały kilka dni, może do dwóch tygodni, ale ostatecznie szybko doszliśmy do porozumienia. Wierzę, że obie strony będą z tej współpracy zadowolone - przekazał Hadrava.

Jak zaznaczył, większość zespołu zostaje na przyszły sezon, więc ma nadzieję, że przełoży się to na pozytywne wyniki i walkę o najwyższe cele.

Czech zadebiutował w polskiej ekstraklasie w barwach Indykpolu w sezonie 2016/17. W Olsztynie został przez cztery sezony. W 2020 roku przeniósł się do Cucine Lube Civitanova, z którym sięgnął po mistrzostwo i Puchar Włoch. Następnie reprezentował Jastrzębski Węgiel, zdobywając m.in. mistrzostwo Polski (2023) i dwukrotnie Superpuchar. W sezonie 2023/24 występował w Galatasaray Stambuł.

Po powrocie do Olsztyna ponownie stał się kluczową postacią drużyny i został jej kapitanem. W ostatnich dwóch sezonach rozegrał 58 spotkań, zdobywając łącznie 805 punktów - 642 w ataku, 84 blokiem i 79 zagrywką. Sześciokrotnie został wybrany MVP meczu.

Hadrava jest kolejnym zawodnikiem, który przedłużył w ostatnich tygodniach kontrakt z Indykpolem. Wcześniej klub poinformował, że na kolejny sezon pozostaje w Olsztynie Karol Borkowski, a do 2028 roku - Paweł Cieślik.

PAP