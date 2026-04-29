Klamka zapadła. Polski skoczek zawiesił karierę

Polski Związek Narciarski ogłosił składy kadr narodowych na nadchodzący sezon 2026/2027, w których zabrakło Kacpra Juroszka. Skoczek oficjalnie potwierdził, że zawiesza swoją karierę sportową. Jako główne przyczyny tej decyzji wskazał narastające problemy finansowe oraz wyczerpanie psychiczne.

Juroszek od dłuższego czasu musiał godzić treningi z pracą zarobkową. Taki tryb życia doprowadził go do utraty zapału i wypalenia mentalnego. Gdy więc nie zobaczył on swojego nazwiska w żadnej z grup szkoleniowych wytypowanych na zbliżającą się zimę, postanowił zrezygnować z rywalizacji.

 

Jeszcze na początku poprzedniego cyklu olimpijskiego 24-latek był częścią głównej kadry A i trenował pod okiem Macieja Maciusiaka. W tamtym okresie spore nadzieje wiązał z nim również główny szkoleniowiec reprezentacji, Thomas Thurnbichler.

 

Niestety, z czasem skoczek stracił formę i został przesunięty na zaplecze drużyny narodowej. Minionej zimy kibice w ogóle nie mieli okazji oglądać go w zawodach Pucharu Świata.

 

Polak zadebiutował w PŚ w lutym 2022 roku na obiekcie w fińskim Lahti. Pierwsze i jak dotąd jedyne punkty zdobył rok później, gdy zajął 14. lokatę w rumuńskim Rasnovie. Do jego najważniejszych osiągnięć należą także dwa miejsca w czołowej "dziesiątce" zawodów Letniego Grand Prix oraz zwycięstwo w konkursie Pucharu Kontynentalnego w niemieckim Brotterode w 2022 roku.

KACPER JUROSZEKPOLSKI ZWIĄZEK NARCIARSKIPŚ W SKOKACHPUCHAR ŚWIATA W SKOKACHPUCHAR ŚWIATA W SKOKACH NARCIARSKICHSKOKISKOKI NARCIARSKIEZIMOWE
