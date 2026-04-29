Klamka zapadła. Polski skoczek zawiesił karierę

Juroszek od dłuższego czasu musiał godzić treningi z pracą zarobkową. Taki tryb życia doprowadził go do utraty zapału i wypalenia mentalnego. Gdy więc nie zobaczył on swojego nazwiska w żadnej z grup szkoleniowych wytypowanych na zbliżającą się zimę, postanowił zrezygnować z rywalizacji.

Jeszcze na początku poprzedniego cyklu olimpijskiego 24-latek był częścią głównej kadry A i trenował pod okiem Macieja Maciusiaka. W tamtym okresie spore nadzieje wiązał z nim również główny szkoleniowiec reprezentacji, Thomas Thurnbichler.

Niestety, z czasem skoczek stracił formę i został przesunięty na zaplecze drużyny narodowej. Minionej zimy kibice w ogóle nie mieli okazji oglądać go w zawodach Pucharu Świata.

Polak zadebiutował w PŚ w lutym 2022 roku na obiekcie w fińskim Lahti. Pierwsze i jak dotąd jedyne punkty zdobył rok później, gdy zajął 14. lokatę w rumuńskim Rasnovie. Do jego najważniejszych osiągnięć należą także dwa miejsca w czołowej "dziesiątce" zawodów Letniego Grand Prix oraz zwycięstwo w konkursie Pucharu Kontynentalnego w niemieckim Brotterode w 2022 roku.