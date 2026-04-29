Legendarny napastnik stawia sprawę jasno! "To absolutnie indywidualna decyzja Lewandowskiego"

Michał Białoński, Polsat Sport: Górnik Zabrze, z panem w składzie, zdobył pięć Pucharów Polski w latach 1968-1972. Teraz ma szansę na zdobycie tego trofeum po 54 latach, w finale PP go nie było od 2001 r. Na dodatek zabrzanie wciąż mają szansę na mistrzostwo Polski, do Lecha tracą tylko trzy punktu. Słowacki trener Michal Gasparik czyni cuda?

Włodzimierz Lubański, legenda Górnika Zabrze i reprezentacji Polski: Bardzo mi miło, że Górnik Zabrze wrócił na należne mu miejsce, tam, gdzie odnosi się sukcesy.

Według pana Górnik jest faworytem w starciu z Rakowem Częstochowa?

Nie, wydaje mi się, że finałowe mecze to są rzeczy, w których nie ma faworyta. To jeden mecz, w którym koncentracja i przygotowanie są absolutnie wyjątkowe. Dlatego trudno przewidzieć z góry faworyta.

Gdy analizuje pan kadrę Górnika, która nie jest tak szeroka jak ta Rakowa, czy Lecha, z którym zabrzanie rywalizują o krajowy prymat, to czy nie obawia się pan, że finał Pucharu Polski zdekoncentruje zespół przed walką o mistrzostwo?

Trudno mi to ocenić. Trzeba by było znać zespół od środka, jak on wygląda, jak piłkarze są przygotowani i jakie są ich ambicje, co chcą osiągnąć. To sprawa absolutnie trudna do oceny.

W serii pięciu Pucharów Polski zdobytych z rzędu najpierw w finale pokonaliście Ruch Chorzów, później Legię, ponownie Ruch, w 1971 r. – Zagłębie i 4 czerwca 1972 r., na stadionie ŁKS-u Legię 5-2, a pan ustrzelił hat-tricka. Czy właśnie ten ostatni finał wspomina pan najlepiej?

Oczywiście każdy finał był rzeczą wyjątkową, natomiast ten z 1972 r., w którym rzeczywiście strzeliłem dużo bramek, na dodatek pokonaliśmy największego krajowego konkurenta, wspominam najlepiej.

Jakie są pana wrażenia po szalonym półfinale Ligi Mistrzów, w którym PSG pokonało Bayern 5-4. Wynik iście hokejowy. Czy defensywy zawiodły, czy poziom ataków był taki, że trudno było temu przeciwdziałać?

Poziom spotkania był bardzo wysoki. Oba zespoły reprezentowały bardzo wysoki poziom gry, tempo, operowanie piłką, technika piłkarska – te wszystkie rzeczy, które decydują o tym, czy się wygrywa czy nie były na bardzo wysokim poziomie. Z przyjemnością oglądałem to spotkanie. Emocji było ho, ho, ho! Aż nadto!

Kończy się wspaniała przygoda Roberta Lewandowskiego w Barcelonie. Czy widzi pan szansę dla niego na kontynuowanie gry w topowych ligach, jak włoska Serie A? W sierpniu kapitan reprezentacji Polski skończy 38 lat.

Trudno mi jest powiedzieć, to jest absolutnie indywidualna decyzja Roberta. Podpowiadanie, czy domniemywanie czegoś nie ma żadnego sensu.

Ale gdy pan obserwuje grę Roberta w Barcelonie, gdzie dostaje coraz mniej minut, czy w reprezentacji Polski, uważa pan, że jest w stanie podołać wyzwaniom gry w czołowych ligach Europy, jak choćby włoska?

To tylko Robert może odpowiedzieć na to pytanie. Nikt inny, absolutnie nie. Tylko on sam może zdecydować, czy będzie chciał kontynuować karierę, zrobić coś nowego w swojej karierze sportowej.

Wybiera się pan na finał Pucharu Polski? Otrzymał pan zaproszenie od PZPN-u?

Tak, będę na tym meczu.