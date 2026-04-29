Zmagania odbędą się w dniach 2-8 maja. Polacy wszystkie mecze rozegrają w godzinach wieczornych, a ich pierwszym przeciwnikiem będzie Ukraina.

- To będzie święto hokeja. Kibice zobaczą twarde, zacięte i stojące na wysokim poziomie spotkania. Wiele drużyn, w tym oczywiście my, chce awansować do elity. Jestem trenerem GKS Tychy od października 2023 roku i już podczas pierwszych spotkań zobaczyłem, jacy są polscy kibice. Są bardzo patriotyczni i narodowa reprezentacja bardzo wiele dla nich znaczy. To nasz siódmy zawodnik, a Polska to także bardzo gościnny kraj. Turniej znakomicie się zapowiada – mówi Pekka Tirkkonen, selekcjoner reprezentacji Polski, cytowany przez "Polski Hokej".

ZOBACZ TAKŻE: Polska przełamie klątwę MŚ? Legenda punktuje! "Mega trudna grupa. Będą fruwać jak na skrzydłach"

Terminarz i plan transmisji MŚ w hokeju na lodzie dywizji 1A:

Sobota, 2 maja

Japonia – Francja, godz. 12:25 (Polsat Sport 2/Polsat Sport Premium 1/Polsat Box Go)

Litwa – Kazachstan, godz. 15:55 (Polsat Sport Fight/Polsat Sport Premium 1/Polsat Box Go)

Studio do meczu Polska - Ukraina, godz. 19:00 (Polsat Sport 1/Polsat Sport Premium 1/Polsat Box Go)

Polska – Ukraina, 19:25 (Polsat Sport 1/Polsat Sport Premium 1/Polsat Box Go)

Studio po meczu Polska - Ukraina, godz. 22:00 (Polsat Sport 1/Polsat Sport Premium 1/Polsat Box Go)

