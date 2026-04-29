Niesamowite emocje w finałach PlusLigi. Winiarski nie ma wątpliwości. "To są play-offy"

- Tak się gra w play-offach. Każdy mecz jest inny, każdy mecz jest inną historią - przyznał Michał Winiarski, trener Aluron CMC Warty Zawiercie po przegranym meczu z Bogdanką LUK Lublin w ramach finałów PlusLigi w sezonie 2025/2026. Tym samym Wilfredo Leon i spółka doprowadzili do remisu 1:1 w finałowej rywalizacji.

Ekipa z Lublina wygrała 3:1 i doprowadziła do remisu w finałowej rywalizacji. Po końcowy triumf sięgnie ten klub, który jako pierwszy wygra trzy spotkania.

 

- Decydowały łatwe rzeczy, jak dogranie, rozwiązywanie sytuacji na piłce wysokiej, piłki przechodzące. Tam zagraliśmy zbyt nerwowo i Lublin to wykorzystał, bo trzeba przyznać, że grał zupełnie inaczej niż w pierwszym spotkaniu - ocenił Winiarski.

 

W rewanżowym spotkaniu były niesamowite emocje. Zawiercie prowadziło 1:0, ale ostatecznie broniący tytułu siatkarze z Lublina triumfowali 3:1.

 

- To są play-offy, to są finały mistrzostw Polski. Atmosfera też zrobiła swoje. Tak się gra w play-offach. Każdy mecz jest inny, każdy mecz jest inną historią - dodał były selekcjoner reprezentacji Niemiec.

 

Trzeci mecz zostanie rozegrany w Sosnowcu w najbliższą sobotę.

 

- Spotkały się dwa zespoły, które potrafią cierpieć. Momentami cierpieliśmy my, potem Lublin. Były momenty, kiedy obie drużyny seriami traciły punkty. Jedziemy do domu, myślimy już o rewanżu - zakończył były siatkarz reprezentacji Polski.

 

