Obrońca tytułu odpadł z mistrzostw świata 2026! Sensacji ciąg dalszy

Przypomnijmy - rok temu Xintong wygrał mistrzostwa świata i został pierwszym zawodnikiem z Azji, który sięgnął po najważniejsze trofeum w snookerowym kalendarzu. Jak się jednak okazało, rok później Chińczyk nie poradził sobie tak dobrze. W trzeciej rundzie Xintong zmierzył się z Murphym i to doświadczony Anglik, mistrz świata z 2005 roku, wygrał 13:10, eliminując obrońcę tytułu z dalszej rywalizacji.

Rundę wcześniej Xintong wyeliminował swojego słynnego rodaka, Ding Junhuia.

To nie jedyna niespodzianka podczas tegorocznych mistrzostw świata. Dość powiedzieć, że w poniedziałek z zawodami pożegnali się Ronnie O'Sullivan, Mark Selby i Judd Trump. Natomiast jeszcze wcześniej z turnieju odpadł Mark Williams, który w pierwszej rundzie wyeliminował Antoniego Kowalskiego, polskiego debiutanta w mistrzostwach świata.

Kolejnym rywalem Murphy'ego będzie lepszy z meczu John Higgins - Neil Robertson. Po dwóch sesjach Australijczyk prowadzi 9:7.