Od AZS Warszawa do PGE Budowlanych Łódź. Mistrzynie Polski w siatkówce
Siatkarki PGE Budowlanych Łódź po raz pierwszy w historii sięgnęły po mistrzostwo Polski. W finałowej rywalizacji pokonały broniący tytułu DevelopRes Rzeszów 3-2. Kto zdobywał siatkarskie mistrzostwo Polski w poprzednich latach?
PGE Budowlani Łódź po raz trzeci wystąpili w finale ekstraklasy siatkarek. Wcześniejsze dwie rywalizacje przegrały - z Chemikiem Police (2017) i ŁKS Commercecon Łódź (2019).
W klasyfikacji wszech czasów prowadzi AZS AWF Warszawa, który 22-krotnie sięgał po mistrzostwo Polski. W gronie najbardziej utytułowanych drużyn obecnie grających w ekstraklasie jest Chemik Police, który ma na koncie 11 złotych medali, a BKS ZGO Bostik Bielsko-Biała wygrywał ligę osiem razy.
Mistrzynie Polski w siatkówce:
1929 – AZS Warszawa
1930 – AZS Warszawa
1931 – AZS Warszawa
1932 – AZS Warszawa
1933 – AZS Warszawa
1934 – AZS Warszawa
1935 – AZS Warszawa
1937 – HKS Łódź
1938 – AZS Warszawa
1939 – AZS Warszawa
1946 – Warta Poznań
1947 – AZS Warszawa
1948 – AZS Warszawa
1949 – Chemia Łódź
1950 – Unia-Chemia Łódź
1952 – AZS AWF Warszawa
1953 – Kolejarz Gdańsk
1954 – Kolejarz Gdańsk
1955 – AZS AWF Warszawa
1956 – AZS AWF Warszawa
1957 – AZS AWF Warszawa
1958 – AZS AWF Warszawa
1959 – Wisła Kraków
1960 – AZS AWF Warszawa
1961 – Legia Warszawa
1962 – AZS AWF Warszawa
1963 – AZS AWF Warszawa
1964 – AZS AWF Warszawa
1965 – AZS AWF Warszawa
1966 – AZS AWF Warszawa
1967 – TS Wisła Kraków
1968 – Start Łódź
1969 – Wisła Kraków
1970 – Wisła Kraków
1971 – Start Łódź
1972 – Start Łódź
1973 – Start Łódź
1974 – Płomień Milowice
1975 – Płomień Milowice
1976 – ChKS Łódź
1977 – Start Łódź
1978 – Czarni Słupsk
1979 – Płomień Milowice
1980 – Płomień Milowice
1981 – Płomień Milowice
1982 – Wisła Kraków
1983 – ŁKS Łódź
1984 – Wisła Kraków
1985 – Czarni Słupsk
1986 – Czarni Słupsk
1987 – Czarni Słupsk
1988 – Stal Bielsko-Biała
1989 – Stal Bielsko-Biała
1990 – Stal Bielsko-Biała
1991 – Stal Bielsko-Biała
1992 – Czarni Słupsk
1993 – Pałac Samsung Bydgoszcz
1994 – Komfort Police
1995 – Chemik Police
1996 – Stal Bielsko-Biała
1997 – Augusto Kalisz
1998 – Augusto Kalisz
1999 – Nafta-Gaz Piła
2000 – Nafta-Gaz Piła
2001 – Nafta-Gaz Piła
2002 – Nafta-Gaz Piła
2003 – Stal Bielsko-Biała
2004 – Stal Bielsko-Biała
2005 – Winiary Kalisz
2006 – Muszynianka Fakro Muszyna
2007 – Winiary Kalisz
2008 – Muszynianka Fakro Muszyna
2009 – Muszynianka Fakro Muszyna
2010 – Aluprof Bielsko-Biała
2011 – Bank BPS Muszynianka Fakro Muszyna
2012 – Atom Trefl Sopot
2013 – Atom Trefl Sopot
2014 – Chemik Police
2015 – Chemik Police
2016 – Chemik Police
2017 – Chemik Police
2018 – Chemik Police
2019 – ŁKS Commercecon Łódź
2020 – Grupa Azoty Chemik Police
2021 – Grupa Azoty Chemik Police
2022 – Grupa Azoty Chemik Police
2023 – ŁKS Commercecon Łódź
2024 – Grupa Azoty Chemik Police
2025 – DevelopRes Rzeszów
2026 – PGE Budowlani Łódź.
WYNIKI MECZÓW TAURON LIGI SIATKAREKPrzejdź na Polsatsport.pl