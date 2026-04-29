Od AZS Warszawa do PGE Budowlanych Łódź. Mistrzynie Polski w siatkówce

PGE Budowlani Łódź po raz trzeci wystąpili w finale ekstraklasy siatkarek. Wcześniejsze dwie rywalizacje przegrały - z Chemikiem Police (2017) i ŁKS Commercecon Łódź (2019).

W klasyfikacji wszech czasów prowadzi AZS AWF Warszawa, który 22-krotnie sięgał po mistrzostwo Polski. W gronie najbardziej utytułowanych drużyn obecnie grających w ekstraklasie jest Chemik Police, który ma na koncie 11 złotych medali, a BKS ZGO Bostik Bielsko-Biała wygrywał ligę osiem razy.

Mistrzynie Polski w siatkówce:

1929 – AZS Warszawa

1930 – AZS Warszawa

1931 – AZS Warszawa

1932 – AZS Warszawa

1933 – AZS Warszawa

1934 – AZS Warszawa

1935 – AZS Warszawa

1937 – HKS Łódź

1938 – AZS Warszawa

1939 – AZS Warszawa

1946 – Warta Poznań

1947 – AZS Warszawa

1948 – AZS Warszawa

1949 – Chemia Łódź

1950 – Unia-Chemia Łódź

1952 – AZS AWF Warszawa

1953 – Kolejarz Gdańsk

1954 – Kolejarz Gdańsk

1955 – AZS AWF Warszawa

1956 – AZS AWF Warszawa

1957 – AZS AWF Warszawa

1958 – AZS AWF Warszawa

1959 – Wisła Kraków

1960 – AZS AWF Warszawa

1961 – Legia Warszawa

1962 – AZS AWF Warszawa

1963 – AZS AWF Warszawa

1964 – AZS AWF Warszawa

1965 – AZS AWF Warszawa

1966 – AZS AWF Warszawa

1967 – TS Wisła Kraków

1968 – Start Łódź

1969 – Wisła Kraków

1970 – Wisła Kraków

1971 – Start Łódź

1972 – Start Łódź

1973 – Start Łódź

1974 – Płomień Milowice

1975 – Płomień Milowice

1976 – ChKS Łódź

1977 – Start Łódź

1978 – Czarni Słupsk

1979 – Płomień Milowice

1980 – Płomień Milowice

1981 – Płomień Milowice

1982 – Wisła Kraków

1983 – ŁKS Łódź

1984 – Wisła Kraków

1985 – Czarni Słupsk

1986 – Czarni Słupsk

1987 – Czarni Słupsk

1988 – Stal Bielsko-Biała

1989 – Stal Bielsko-Biała

1990 – Stal Bielsko-Biała

1991 – Stal Bielsko-Biała

1992 – Czarni Słupsk

1993 – Pałac Samsung Bydgoszcz

1994 – Komfort Police

1995 – Chemik Police

1996 – Stal Bielsko-Biała

1997 – Augusto Kalisz

1998 – Augusto Kalisz

1999 – Nafta-Gaz Piła

2000 – Nafta-Gaz Piła

2001 – Nafta-Gaz Piła

2002 – Nafta-Gaz Piła

2003 – Stal Bielsko-Biała

2004 – Stal Bielsko-Biała

2005 – Winiary Kalisz

2006 – Muszynianka Fakro Muszyna

2007 – Winiary Kalisz

2008 – Muszynianka Fakro Muszyna

2009 – Muszynianka Fakro Muszyna

2010 – Aluprof Bielsko-Biała

2011 – Bank BPS Muszynianka Fakro Muszyna

2012 – Atom Trefl Sopot

2013 – Atom Trefl Sopot

2014 – Chemik Police

2015 – Chemik Police

2016 – Chemik Police

2017 – Chemik Police

2018 – Chemik Police

2019 – ŁKS Commercecon Łódź

2020 – Grupa Azoty Chemik Police

2021 – Grupa Azoty Chemik Police

2022 – Grupa Azoty Chemik Police

2023 – ŁKS Commercecon Łódź

2024 – Grupa Azoty Chemik Police

2025 – DevelopRes Rzeszów

2026 – PGE Budowlani Łódź.

