Pierwsze mistrzostwo w historii PGE Budowlanych! "To spełnienie marzeń"

W piątym meczu finału Tauron Ligi DevelopRes Rzeszów przegrał z PGE Budowlanymi Łódź 1:3. Siatkarki łódzkiego klubu wygrały rywalizację do trzech zwycięstw 3-2 i po raz pierwszy w historii wywalczyły mistrzostwo Polski siatkarek.

- W tej serii wygrywał ten, kto grał u siebie, więc przewaga własnej hali była ewidentna. My jednak doskonale czułyśmy wagę tego meczu i ostatecznie wygrałyśmy. Od samego początku miałyśmy jasny plan i po prostu się go trzymałyśmy - powiedziała Łysiak.

ZOBACZ TAKŻE: Polska siatkarka w euforii po finale Tauron Ligi! "Nie dowierzam"

Siatkarki Budowlanych po raz pierwszy w historii sięgnęły po złoto mistrzostw Polski. Zagrały w finale po raz trzeci, w latach 2017 i 2019 zdobyły srebrne medale, mają też w dorobku trzy brązowe krążki (2018, 2023, 2025). W obecnym sezonie wywalczyły również Puchar Polski.

- To jest nasza mocna strona. Wiedziałyśmy, że musimy przycisnąć rywalki silną zagrywką, żeby odrzucić je od siatki. Byłyśmy świetnie przygotowane taktycznie i dzięki temu, że zachowałyśmy chłodną głowę, możemy teraz świętować mistrzostwo - orzekła libero PGE Budowlanych.

Developres bronił tytułu mistrzowskiego wywalczonego w 2025 roku. Po raz szósty z rzędu awansował do finału, w którym wygrał tylko raz. Poza jednym złotym medalem, siatkarki z Rzeszowa mają też w dorobku sześć srebrnych i dwa brązowe krążki mistrzostw Polski.

- Jestem niesamowicie dumna i szczęśliwa. Ten medal to spełnienie moich marzeń. Walczyłyśmy o marzenia każdej z nas i wygrałyśmy - zakończyła Polka.