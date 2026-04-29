Pierwszy raz od 36 lat! Niesamowita historia w turnieju w Madrycie

Potapova w rankingu zajmuje 56. miejsce i do turnieju głównego musiała przebijać się przez kwalifikacje. W ostatniej rundzie doznała porażki, ale weszła do drabinki właśnie jako „szczęśliwa przegrana”, po wycofaniu się innych zawodniczek.

ZOBACZ TAKŻE: Przeprowadzono śledztwo po decyzji Świątek! Oto wyniki dochodzenia

Urodzona w Rosji 25-latka Austrię reprezentuje od tego sezonu. W stolicy Hiszpanii wielką niespodziankę sprawiła w 1/8 finału, kiedy pokonała wiceliderkę rankingu Jelenę Rybakinę z Kazachstanu 7:6 (10-8), 6:4.

W półfinale zmierzy się z Czeszką Lindą Noskovą lub Ukrainką Martą Kostiuk, której trenerką jest Sandra Zaniewska. Ten ćwierćfinał zaplanowano na godzinę 20.00.

Pierwszą parę półfinałową wyłoniono we wtorek. Amerykanka Hailey Baptiste, która wyeliminowała liderkę listy WTA Białorusinkę Arynę Sabalenkę, zmierzy się z Rosjanką Mirrą Andriejewą.

Iga Świątek odpadła w trzeciej rundzie. Polska tenisistka skreczowała w meczu z Amerykanką Ann Li z powodu problemów zdrowotnych przy stanie 6:7 (4-7), 6:2, 0:3, ale w najnowszym notowaniu rankingu awansuje z czwartego na trzecie miejsce.

W singlu w Madrycie startowały jeszcze dwie Polki - Magdalena Fręch i Magda Linette. Obie odpadły w drugiej rundzie.

BS, PAP