Piłkarze, którzy odeszli, ale na zawsze zapisali się na kartach polskiego futbolu
Historia polskiej piłki nożnej bogata jest w sukcesy sportowe, w tym medale Mistrzostw Świata czy wygraną w Igrzyskach Olimpijskich. Na przestrzeni lat nie brakowało gwiazd. Poznaj historię wybranych piłkarzy, którzy odeszli, jednak na zawsze zapisali się na kartach polskiego futbolu.
Muzeum Polskiej Piłki Nożnej. Brakujące ogniwo naszego futbolu
Gdzie powinno powstać Muzeum Polskiej Piłki Nożnej? Gorąca dyskusja w studiu!
Kazimierz Deyna
Za jednego z najlepszych polskich piłkarzy uznawany jest Kazimierz Deyna. W kadrze grał w latach 1968-1978. W tym czasie zanotował 97 oficjalnych meczów i aż 41 goli. Największe sukcesy z kadrą tego legendarnego pomocnika to:
• trzecie miejsce na Mistrzostwach Świata w 1974 roku
• złoto olimpijskie z 1972 roku.
W 1974 roku zajął trzecie miejsce w plebiscycie France Football.
Janusz Kupcewicz
Wyjątkowe miejsce w pamięci polskich kibiców ma Janusz Kupcewicz, czyli jeden z architektów trzeciego miejsca na Mistrzostwach Świata w 1982 roku. W reprezentacji uzbierał 20 oficjalnych meczów, w których strzelił 5 goli - najważniejsze na turnieju mistrzowskim, w tym trafienie bezpośrednio z rzutu wolnego w meczu o brąz przeciwko Francji.
Ernest Pohl
Tuż po II wojnie światowej jedną z największych gwiazd reprezentacji Polski był Ślązak Ernest Pohl. Przez dekadę uzbierał w kadrze 46 meczów, strzelając w nich aż 39 goli. Imponował skutecznością pod bramką przeciwnika i do dziś jest piątym najlepszym strzelcem w historii reprezentacji Polski.
Gerard Cieślik
Warto wspomnieć kolejnego z wielkich napastników, czyli Gerarda Cieślika. On w kadrze grał w latach 1947-1958. Przełożyło się to na 45 meczów i 27 goli. Do legendy przeszedł w meczu rozgrywanym w 1957 roku na Stadionie Śląskim w Chorzowie, gdy zdobył dwie bramki przeciwko ZSRR, a Polska sensacyjnie wygrała 2:1. Pokonał nie byle kogo, bo Lwa Jaszyna uznawanego za jednego z najlepszych bramkarzy w historii futbolu.
Lucjan Brychczy
W 2024 roku pożegnaliśmy Lucjana Brychczego, który przez kilka dekad związany był z Legią Warszawa. W reprezentacji Polski ten filigranowy napastnik grał w latach 1954-1969. Uzbierał łącznie 58 oficjalnych występów, strzelając w nich 18 goli. Brał udział m.in. w Igrzyskach Olimpijskich w 1960 roku w Rzymie. Trzy lata wcześniej był partnerem w ataku Cieślika w legendarnym meczu przeciwko ZSRR.
Czy Muzeum Polskiej Piłki Nożnej powstanie?
Godnym miejscem upamiętnienia największych legend w historii polskiej piłki nożnej byłoby Muzeum Polskiej Piłki Nożnej. Tego typu instytucje ma wiele reprezentacji, w tym m.in. Włosi, Chorwaci czy nawet Maltańczycy. O idei powstania tego muzeum w Polsce w swoim reportażu dla Polsatu Sport opowiedział Igor Marczak, ale czy do tego dojdzie? Bez wątpienia byłoby to miejsce wyjątkowe, bogate w pamiątki i cieszące się zainteresowaniem polskich kibiców.