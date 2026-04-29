Piłkarze, którzy odeszli, ale na zawsze zapisali się na kartach polskiego futbolu

Kazimierz Deyna



Za jednego z najlepszych polskich piłkarzy uznawany jest Kazimierz Deyna. W kadrze grał w latach 1968-1978. W tym czasie zanotował 97 oficjalnych meczów i aż 41 goli. Największe sukcesy z kadrą tego legendarnego pomocnika to:



• trzecie miejsce na Mistrzostwach Świata w 1974 roku

• złoto olimpijskie z 1972 roku.



W 1974 roku zajął trzecie miejsce w plebiscycie France Football.

Janusz Kupcewicz



Wyjątkowe miejsce w pamięci polskich kibiców ma Janusz Kupcewicz, czyli jeden z architektów trzeciego miejsca na Mistrzostwach Świata w 1982 roku. W reprezentacji uzbierał 20 oficjalnych meczów, w których strzelił 5 goli - najważniejsze na turnieju mistrzowskim, w tym trafienie bezpośrednio z rzutu wolnego w meczu o brąz przeciwko Francji.



Ernest Pohl



Tuż po II wojnie światowej jedną z największych gwiazd reprezentacji Polski był Ślązak Ernest Pohl. Przez dekadę uzbierał w kadrze 46 meczów, strzelając w nich aż 39 goli. Imponował skutecznością pod bramką przeciwnika i do dziś jest piątym najlepszym strzelcem w historii reprezentacji Polski.



Gerard Cieślik



Warto wspomnieć kolejnego z wielkich napastników, czyli Gerarda Cieślika. On w kadrze grał w latach 1947-1958. Przełożyło się to na 45 meczów i 27 goli. Do legendy przeszedł w meczu rozgrywanym w 1957 roku na Stadionie Śląskim w Chorzowie, gdy zdobył dwie bramki przeciwko ZSRR, a Polska sensacyjnie wygrała 2:1. Pokonał nie byle kogo, bo Lwa Jaszyna uznawanego za jednego z najlepszych bramkarzy w historii futbolu.



Lucjan Brychczy



W 2024 roku pożegnaliśmy Lucjana Brychczego, który przez kilka dekad związany był z Legią Warszawa. W reprezentacji Polski ten filigranowy napastnik grał w latach 1954-1969. Uzbierał łącznie 58 oficjalnych występów, strzelając w nich 18 goli. Brał udział m.in. w Igrzyskach Olimpijskich w 1960 roku w Rzymie. Trzy lata wcześniej był partnerem w ataku Cieślika w legendarnym meczu przeciwko ZSRR.



Czy Muzeum Polskiej Piłki Nożnej powstanie?



Godnym miejscem upamiętnienia największych legend w historii polskiej piłki nożnej byłoby Muzeum Polskiej Piłki Nożnej. Tego typu instytucje ma wiele reprezentacji, w tym m.in. Włosi, Chorwaci czy nawet Maltańczycy. O idei powstania tego muzeum w Polsce w swoim reportażu dla Polsatu Sport opowiedział Igor Marczak, ale czy do tego dojdzie? Bez wątpienia byłoby to miejsce wyjątkowe, bogate w pamiątki i cieszące się zainteresowaniem polskich kibiców.

Polsat Sport