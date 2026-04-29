Polak gra dalej w Madrycie! Zadecydował tie-break

Pierwszy set należał zdecydowanie do Zielińskiego i Johnsona, którzy wygrali pewnie 6:2, dokonując przełamania w drugim i ósmym gemie. O wiele ciekawiej było w kolejnej odsłonie, w której kibice najpierw byli świadkami wymiany cios za cios, a następnie w piątym gemie Polak i Brytyjczyk przegrali przy swoim serwisie. Jak się później okazało, był to decydujący moment tej partii, zakończonej zwycięstwem 6:4 przez Holendra i Amerykanina.

O losach tego meczu i awansu do ćwierćfinału musiał zadecydować tie-break, w którym nasiliła się przewaga Zielińskiego i Johnsona. Aż trzykrotnie przełamali rywala i triumfowali bardzo pewnie 10:3.

Dzięki temu Polak i Holender są już w ćwierćfinale, w którym zmierzą się z duetem hiszpańskim Llamas - Winter lub francuskim Doumbia - Reboul.

Zieliński-Johnson - Griekspoor/Nakashima 2:1 (6:2, 4:6, 10:3)

Polsat Sport