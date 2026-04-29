Polsat Futbol Cast - 29.04. Transmisja TV i stream online

Jakub ŻelepieńPiłka nożna

Przed nami kolejny odcinek Polsat Futbol Cast. Gdzie obejrzeć? O której godzinie? Sprawdź poniżej.

W środowym programie Polsat Futbol Cast Tomasz Hajto i Roman Kołtoń skomentują najświeższe wydarzenia PKO BP Ekstraklasy, w tym emocjonujący mecz Jagiellonii Białystok z Górnikiem Zabrze (1:2), czy klasyk rozgrywek, w którym Lech Poznań rozbił Legię Warszawa 4:0. Na drugim biegunie tabeli cenne punkty w kontekście walki o utrzymanie wywalczyły ekipy Piasta Gliwice oraz Widzewa Łódź.

 

Następnie przejdziemy do europejskich pucharów, a na tapet zostanie wzięty wtorkowy półfinał Ligi Mistrzów PSG - Bayern Monachium.


W drugiej części programu pochylimy się z kolei nad czwartkowymi spotkaniami Ligi Europy i Ligi Konferencji, w których Aston Villa Matty'ego Casha zagra na wyjeździe z Nottingham Forest, a Strasbourg Maxiego Oyedele pojedzie do Madrytu zmierzyć się z Rayo Vallecano. Na koniec przedstawimy plan transmisji obu rozgrywek.

 

Transmisja programu Polsat Futbol Cast o godzinie 09:00 w Polsacie Sport 1, na Polsat Box Go, Polsatsport.pl oraz na kanale YouTube Polsatu Sport.

Przejdź na Polsatsport.pl
PIŁKA NOŻNA
PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 