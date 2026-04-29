Polska siatkarka w euforii po finale Tauron Ligi! "Nie dowierzam"

- Nie dowierzam, co się właśnie wydarzyło - przyznała szczerze Alicja Grabka, rozgrywająca PGE Budowlanych po finale siatkarskiej Tauron Ligi. Klub z Łodzi w środę wygrał decydujące spotkanie z DevelopResem Rzeszów i sięgnął po mistrzostwo Polski w sezonie 2025/2026.

fot. PAP
fot. PAP
Przed sezonem wielu ekspertów typowało, że DevelopRes obroni mistrzowskie trofeum. Jak się jednak okazało, tym razem po końcowy triumf sięgnęły siatkarski z Łodzi, dla których to pierwsze mistrzostwo w historii klubu.

 

- Nie dowierzam, co się właśnie wydarzyło. Tym bardziej nas to cieszy, bo nikt się nie spodziewał, że to złoto w tym sezonie przyjedzie do Łodzi. Wygrałyśmy puchar, teraz ligę, więc wygrałyśmy w kraju wszystko. Nie pamiętam połowy spotkania, bo było to dla mnie takie przeżycie - powiedziała.

 

Jak stwierdziła Grabka, wraz z koleżankami dojrzały jako drużyna i nauczyły się wygrywać kluczowe spotkania.

 

- Dwa ostatnie spotkania były na naprawdę fajnym poziomie i tutaj pokazałyśmy naszą siatkówkę, w tym system blok-obrona, który nas charakteryzował. Na pewno dojrzałyśmy jako zespół. Gra w finale dla większości z nas była pierwszym razem. Cieszę się bardzo, bo takie mecze trzeba umieć wygrywać i chyba się tego nauczyłyśmy - dodała w rozmowie z Bożeną Pieczko.

 

Przed Grabką wakacje, a następnie zgrupowanie siatkarskiej reprezentacji Polski.

 

- Mamy dwa tygodnie wolnego i w piątek wyjeżdżam na wakacje. Już nie mogę się doczekać, ale najpierw czas na świętowanie! Będzie wesoło i długo - przyznała.

 

