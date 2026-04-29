Polski napastnik przed MŚ: W przewagach możemy złamać te mecze z trudnymi rywalami

Końcówka sezonu 2024/25 i początek obecnych rozgrywek nie był dla Ciebie szczęśliwy. Za Tobą dwie poważne kontuzje. Pierwszy uraz wykluczył Cię z gry w do końca wcześniejszego sezonu i nie zagrałeś na poprzednich mistrzostwach świata w rumuńskim Sfantu Gheorghe. Kolejna kontuzja wyłączyła Cię z gry również na dłuższy okres w obecnym sezonie.



W przedostatnim sezonie w pierwszym meczu ćwierćfinału play-off z Bańską Bystrzycą miałem złamaną zatokę przynosową i przez problem z okiem pauzowałem przez prawie trzy 3 miesiące. Po wyleczeniu urazu zacząłem przygotowania do następnego sezonu, przepracowałem całe lato i przygotowałem się do tego sezonu. Niestety, na treningach w sierpniu przytrafiła się kolejna kontuzja, tym razem złamałem kość łódeczkową w dłoni i musiałem pauzować bodajże przez kolejne cztery miesiące. Do gry wróciłem dopiero pod koniec roku.



To była dłuższa przerwa, bo przez dziewięć miesięcy nie zagrałeś żadnego oficjalnego meczu. Ale już wróciłeś do gry, to z wielkim przytupem. W pierwszym ligowym spotkaniu w barwach Vlci Żylina przeciwko HK Nitra strzeliłeś 4 gole i wygraliście ten mecz 6:4. Niesamowite.

Nie da się ukryć, że to był dla mnie mecz marzenie. Mało z niego pamiętam. Wreszcie to szczęście takie hokejowo obróciło się w moją stronę i te gole po prostu wpadały. Pomogli mi w tym także koledzy. To był mecz nie do zapomnienia.



Cztery strzelone gole Nitrze i w mediach Twój wyczyn nazwano bezprecedensowym. Masz jakąś pamiątkę z tego z tego meczu?



Tak. Dostałem krążek za hattricka, bo jest to taki zwyczaj, że dostaje się właśnie taka nagrodę. Opisany krążek z tego meczu wręczył mi go trener w szatni. Później dostałem też limitowane specjalne karty z okazji strzelenia czterech goli w jednym meczu. Takich kart wyprodukowano niespełna pięćdziesiąt. Nie wiem czy to słowacki związek hokejowy czy jakaś firma, która zajmuje się produkcja takich kart, ale otrzymałem specjalna kartę z moją "cieszynką" po zdobytej bramce, z datą tego wydarzenia i informacja, że wróciłem po kontuzji. To będzie dla mnie fajna pamiątka, która ze mną zostanie do końca życia.

Rok temu Żylina zakończyła sezon z medalem brązowym. W tym obecnym nie udało się stanąć na podium, bo przegraliście w ćwierćfinale z Popradem.



Teraz tak na chłodno to myślę, że zabrakło trochę tych strzelonych goli. Wygraliśmy pierwsze dwa mecze, a w trzecim prowadziliśmy już 3:0 i wtedy złamała się ta seria. Nie mieliśmy prawa już odpuścić tego meczu, i tak naprawdę na własne życzenie obróciło się to w stronę Popradu i to szczęście hokejowe było już z nimi, a nie z nami



Trener Żyliny, Milan Bartovic w wielu wywiadach podkreślał, że widzi Cię na lodzie występującego na pozycji środkowego napastnika. W zakończonym sezonie grałeś bardzo dużo w formacjach specjalnych, a więc tych, które pojawiały się na lodzie podczas gry w przewadze i osłabieniu. Widać było, że trener ma do Ciebie bardzo duże zaufanie.



Cieszy mnie to, że mam na ten przysłowiowy "ice time". Mam nadzieję, że teraz będę to mógł potwierdzić także w kadrze i będę pomagał całej drużynie strzelać gole w przewagach, bo to jest dosyć ważne. Właśnie tam możemy "złamać" te mecze z trudnymi rywalami.

Jak oceniasz nasze szanse na awans do Elity. Gramy u siebie. Czego nam potrzeba do zrealizowania tego celu?

Na pewno walki. Kibiców żeby nam pomagali i myślę że też takiej atmosfery w drużynie, bo pamiętam jak awansowaliśmy w Nottingham do Elity i podczas tamtego turnieju mieliśmy taką więź w tej szatni. Teraz czuję, że jest podobnie i każdy chce wygrać i wystarczy że spojrzysz w prawo czy w lewo, to możesz ufać tam chłopakom obok siebie.



Co możesz dać tej reprezentacji?



Postaram się zrobić wszystko żebyśmy awansowali. Czy to będą gole, asysty lub zblokowane strzały, to już nie ma większego znaczenia. Mam nadzieję, że uda się pomóc zarówno chłopakom, sobie i całej federacji żebyśmy w końcu awansowali z powrotem do Elity.



Wszystkie mecze mistrzostw świata Dywizji 1A w hokeju na lodzie w Sosnowcu – od 2 maja do 8 maja na sportowych antenach Polsatu i online w Polsat Box Go.