Portugalskie media ujawniają! Oto plan FC Porto na Pietuszewskiego

Według sportowego dziennika "A Bola" trzyletni kontrakt, jaki FC Porto zawarło z wychowankiem Jagiellonii Białystok w styczniu, zostanie wydłużony w związku pełnoletnością piłkarza, który 20 maja skończy 18 lat.

ZOBACZ TAKŻE: Enrique przemówił po szalonym meczu. "Nigdy wcześniej nie widziałem"

Z informacji źródła w dyrekcji portugalskiego klubu wynika, że władze FC Porto planują również podwyższyć wartość klauzuli odstępnego Pietuszewskiego. Obecnie wynosi ona 60 mln euro.

Zdaniem dziennikarzy "A Bola" innym argumentem przemawiającym za wydłużeniem umowy z Polakiem są dobre występy nastolatka w szeregach "Smoków". Przypominają, że zagrał już w 13 meczach i szybko sobie wywalczył miejsce w wyjściowym składzie. Stołeczna gazeta zapowiadając też podwyżkę zarobków Polaka, odnotowuje, że Pietuszewski wykorzystał okazję na wejście do pierwszej jedenastki po obniżce formy hiszpańskiego pomocnika Borjy Sainza.

Polak, na którego sprowadzenie z Białegostoku władze FC Porto przeznaczyły 10 mln euro, zdobył dla tego klubu już trzy gole oraz asystował przy dwóch bramkach.

Stacja Sport TV przypomina, że już w styczniu władze FC Porto potwierdzały, że były zainteresowane zawarciem z Pietuszewskim czteroletniej umowy, ale młody wiek Polaka uniemożliwiał jej podpisanie.

Telewizja sportowa z Lizbony zauważa, że polski skrzydłowy "miał jako nastolatek jedno z najbardziej błyskotliwych w ostatnich latach wejść do portugalskiej ligi". Wskazuje, że w debiucie, 18 stycznia, wchodząc w końcówce meczu z Vitorią Guimaraes, przyczynił się do wywalczenia rzutu karnego dla swojej ekipy, po którym padł zwycięski gol.

Dziennikarze związanej z portugalskim klubem telewizji Porto Canal od kilku dni podkreślali, że wartość klauzuli odstępnego, wynoszącej 60 mln euro, jest zbyt niska, aby odstraszyć duże europejskie kluby przed wykupieniem Pietuszewskiego.

Media w Portugalii, które zgodnie chwalą Polaka, zaznaczają, że w ostatnim czasie zainteresowanie nim wykazywali m.in. Liverpool FC, Arsenal, Chelsea, Manchester City oraz Bayern Monachium.

FC Porto z dorobkiem 82 punktów pewnie zmierza po mistrzostwo Portugalii. "Smoki", których zawodnikami są również obrońcy Jan Bednarek i Jakub Kiwior, mogą zapewnić sobie ligowy triumf już w sobotę. Zespół Polaków, który ma o siedem punktów więcej niż druga w tabeli Benfica Lizbona, podejmie na Estadio do Dragao drużynę FC Alverca.

PAP