Przebłysk geniuszu byłej gwiazdy Atletico. Co za gol w USA!

CONCACAF Champions Cup wchodzi w decydującą fazę. Obecnie trwają półfinały, które - podobnie jak poprzednie rundy - rozgrywane są w formie dwumeczów.

Jedną z par stworzyły Tigres i Nashville. W pierwszym meczu, rozegranym w Stanach Zjednoczonych, górą byli Meksykanie. Zwyciężyli oni 1:0 dzięki trafieniu Angela Correi.



W 33. minucie były gwiazdor Atletico Madryt przyjął piłkę przed polem karnym i huknął nie do obrony.



Rewanż odbędzie się 6 maja o godzinie 3:30.

Nashville SC - Tigres UANL 0:1 (0:1)

Gol: Angel Correa 33