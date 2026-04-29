Przebłysk geniuszu byłej gwiazdy Atletico. Co za gol w USA!
W pierwszym meczu półfinałowym CONCACAF Champions Cup zespół Tigres UANL pokonał na wyjeździe 1:0 Nashville SC. Bohaterem spotkania został Angel Correa, który popisał się fantastycznym golem.
CONCACAF Champions Cup wchodzi w decydującą fazę. Obecnie trwają półfinały, które - podobnie jak poprzednie rundy - rozgrywane są w formie dwumeczów.
Jedną z par stworzyły Tigres i Nashville. W pierwszym meczu, rozegranym w Stanach Zjednoczonych, górą byli Meksykanie. Zwyciężyli oni 1:0 dzięki trafieniu Angela Correi.
W 33. minucie były gwiazdor Atletico Madryt przyjął piłkę przed polem karnym i huknął nie do obrony.
Rewanż odbędzie się 6 maja o godzinie 3:30.
Nashville SC - Tigres UANL 0:1 (0:1)
Gol: Angel Correa 33